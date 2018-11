Proveedores exigen pagos por obras realizadas en el teatro Benjamín Carrión

Loja -

A solo dos días de la inauguración del Tercer festival de las Artes Vivas de Loja, cuyo principal escenario será el teatro Benjamín Carrión, quienes se dedicaron a su construcción y equipamiento, denunciaron este martes que están impagos.

Luego de que se decidiera sacar de la construcción del teatro nacional Benjamín Carrión al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se realizó la firma de un contrato con la empresa Fabriequipos bajo control del fideicomiso “No más Impunidad”. Esto ocurrió en 2016 para terminar el teatro.

“El 26 de septiembre se firma el contrato complementario con una empresa que ya está declarada inactiva”, dijo Alberto Borja, representante de la empresa Sonoect, y quien se considera uno de los perjudicados.

“No se contrata con una empresa pública, sino con una empresa que nunca fue declarada pública, lo que es más, una empresa que ya no existía prácticamente en el mundo jurídico de las compañías, porque fue intervenida por el estado”, aseguró Franco Jaramillo, abogado de los perjudicados.

Lo que resulta más sorprendente para los denunciantes, es que Fabriequipos declaró un patrimonio de 800 dólares y su finalidad no era precisamente la construcción, “sino para importar ciertos materiales, si no me equivoco de muebles o algo así. Es decir no tienen nada que ver con la contratación, entonces como lo hacen asomar como empresa pública, no da garantías del fiel cumplimiento”, agregó Borja.

En el caso de la empresa Sonotec, encargada del equipamiento del teatro (escenografía, iluminación y sonido), el perjuicio se acercaría a los 3 millones de dólares. "Hemos perdido nuestros lugares de trabajo, nos están embargando los talleres, hemos dado en dación de pago a los bancos nuestros bienes, porque el ofrecimiento fue apenas terminábamos el teatro se nos pagaba, lo cual no ha sucedido hasta ahora, porque las autoridades no han encontrado la vía legal para poder pagarnos a nosotros”, explicó Borja.

En suma, el teatro Benjamín Carrión fue inaugurado y empezó a funcionar con los equipos, servicios y materiales que nunca se cancelaron, pues la empresa Fabriequipos ya no existe, según los denunciantes.

"Nosotros como estudio jurídico estamos listos para deducir la acción ya administrativa y cobrarle al Estado. No solo lo que tiene que pagar por todo lo que ha recibido, sino por los daños y perjuicios que está causando y esos pagos adicionales que necesariamente tendrán que darse, serán de responsabilidad de quienes están oponiéndose a un pago justo y legítimo”, comentó Jaramillo.

Por su parte el gobernador de Loja Eduardo Jaramillo aseguró que sí se ha cumplido con los pagos. "Se ha cumplido con los pagos, los elementos es que la empresa subcontrató a estos proveedores, y que en muchos casos no habían ni contratos”, sostuvo. (I)