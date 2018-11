Spice Girls aclaran que fueron ellas las que no invitaron a Victoria Beckham a la gira

Londres -

El regreso de las Spice Girls ha dado la vuelta al mundo. Las chicas más picantes de la música pisarán fuerte los escenarios en un tour que ya ha causado una auténtica revolución en sus fans.

Aún así, la parte negativa será la ausencia de Victoria Beckham que esta vez no estará con sus compañeras. La propia diseñadora salió al paso de esta información publicando una foto de Mel B, Mel C, Emma y Geri con el siguiente mensaje: "Hoy es un día especial pues estas chicas han anunciado las primeras fechas de su gira desde que actuáramos juntas en 2012. No podré estar con mis compañeras en el escenario otra vez pero ser una Spice Girls ha sido una de las experiencias más importantes de mi vida y les deseo todo mi amor y fuerza en su vuelta a los escenarios el año que viene. Estoy segura de que darán un show espectacular y que los fans de ahora y de antes disfrutarán de un magnífico espectáculo".

Y aunque parecía que Victoria había sido la que había declinado la invitación a formar parte de esta gira, las Spice Girls han aclarado en el The Jonathan Ross Show que no le llevaron a hacer esta proposición. "Ella simplemente no quería hacerlo. Está muy ocupada con sus diseños y ha seguido hacia delante con ello", explicaba Geri.

Unas declaraciones a las que se sumó Emma con su: "nos habíamos dado cuenta de que ella no disfrutaba mucho". Y Mel C explicaba al presentador que en realidad no le habían preguntado si quería volver: "He visto hace poco a Victoria y es obvio que nosotras tenemos contacto, ella sigue siendo una parte muy importante de las Spice Gilrs, nos apoya y nosotras le apoyamos a ella. Pero en realidad no le preguntamos". (E)