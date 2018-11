'El Grinch' se toma la taquilla norteamericana

Los Ángeles -

Universal Pictures tiene luz verde con su reedición de El Grinch al tope de la taquilla norteamericana, que recaudó 67,6 millones de dólares en los cines de Norteamérica, según la firma especializada Exhibitor Relations.

Los resultados de tres días elevaron a la cima a la historia de Theodor Seuss Geisel sobre el Dr Seuss, una criatura verde y gruñona a quien presta su voz Benedict Cumberbatch.

El actor Benedict Cumberbatch presta su voz al 'Grinch'. Foto: AFP

La nueva edición de este clásico terminó lejos de la líder de la semana pasada, Bohemian Rhapsody, la película biográfica de Freddie Mercury y su legendaria banda Queen, que cayó a un segundo lugar, con 31,2 millones de dólares.

El Grinch también superó a su versión anterior, dirigida por Ron Howard, Cómo el Grinch robó la Navidad, que había recaudado 55 millones en su primer fin de semana en cartelera.

La nueva película también cuenta con las voces de Rashida Jones, Kenan Thompson y Angela Lansbury, y con la narración de Pharrell Williams.

Elenco de la película 'El Grinch' que se estrenará en diciembre, en Ecuador. Foto: AFP

Bohemian Rhapsody, en la que Rami Malek interpreta al cantante Freddie Mercury, ha generado críticas mixtas, pero se ha convertido en un favorito de la audiencia. La producción de Fox ha cosechado más de 100 millones de dólares en su país de origen en sus primeras dos semanas.

En tercer lugar, con 10,2 millones, se ubicó el filme de terror Operación Overlord, de Paramount, que cuenta cómo un grupo de paracaidistas estadounidenses descubre en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial un laboratorio donde se llevan a cabo experimentos aterradores.

Una película de esta época, El cascanueces y los cuatro reinos, un cuento fantástico adaptado de la famosa historia escrita por Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, ganó el cuarto lugar con 10,1 millones de dólares. Mackenzie Foy encarna a una niña que viaja a una tierra mágica en busca de una llave para desbloquear un regalo de su difunta madre. Keira Knightley, Helen Mirren y Morgan Freeman forman parte del elenco.

El quinto lugar fue para Nace una estrella de Warner Bros, que ganó 8,1 millones de dólares en su sexta semana. Bradley Cooper, en su debut como director, interpreta a un músico bebedor que tiene una aventura amorosa con una joven cantante talentosa interpretada por Lady Gaga.

Completan el top 10 del fin de semana: 6 The Girl in the Spider's Web (7,8 millones); 7 Nobody's Fool (6,6 millones); 8 Venom (4,9 millones); 9 Halloween (4 millones); y 10 The Hate U Give (2,1 millones). (E)