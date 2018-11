Miley Cyrus y Neil Young una de las afectadas por los incendios en California

Los Ángeles -

Los cantantes Miley Cyrus y Neil Young están entre los cientos de personas que perdieron sus hogares por los incendios forestales que destruyeron partes de la ciudad costera de Malibú, en California, donde las llamas ardían por cuarto día el lunes.

Cyrus escribió en Twitter que estaba "completamente devastada por los incendios que están arrasando con mi comunidad".

"Soy una de las afortunadas", agregó. "Mis animales y el AMOR DE MI VIDA están a salvo y eso es todo lo que importa en este momento. Mi casa ya no está, pero los recuerdos compartidos con la familia y los amigos se mantienen". Cyrus está comprometida con el actor Liam Hemsworth.

Lady Gaga y miembros de la familia Kardashian dijeron que se vieron obligados a evacuar sus hogares debido al incendio de Woolsey que, según bomberos, destruyó más de 370 estructuras y sólo estaba un 20 por ciento contenido el lunes por la mañana. Dos personas han muerto.

Por su parte, Young escribió en su sitio web que California estaba "frente a algo nunca antes visto". "Los bomberos nunca han visto nada como esto en sus vidas", sostuvo. "He escuchado que lo han dicho innumerables veces en los últimos dos días, y ya había perdido mi hogar en un incendio en California, ahora otro".

El actor de "Gods of Egypt" Gerard Butler publicó en Twitter una foto de sí mismo frente a su casa quemada. "Es un momento desgarrador en toda California", dijo.

1/2 Driving around Point Dume on Saturday. My heart aches for all those who lost their homes and their lives in California. I was one of the lucky ones, my home was only partially destroyed. A lot of people lost everything and will have to rebuild from scratch. (tweet continued) pic.twitter.com/cS4UTlRR00

