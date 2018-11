Carlos Mata le cantará al público local en el Teatro Sánchez Aguilar

Guayaquil -

La sala principal del Teatro Sánchez Aguilar será, este viernes, el escenario en el que el cantante venezolano Carlos Mata ofrecerá un concierto en el que el romanticismo será el invitado especial de la noche. El artista, que ya se encuentra en la ciudad, afirma que este, al igual que todos sus espectáculos, será totalmente diferente.

"Es un concierto sencillamente con los temas que si no se los cantas te extrangulas o te queman vivo, temas a los que uno les tiene enorme gratitud porque siguen sonando y pasan los años y siguen sonando en varios países y por supuesto la gratitud que uno le tiene a la gente por eso, porque la sigue escuchando", cuenta el actor, de 66 años, que desde ayer está en el país.

Señala que en este espectáculo también se presentarán temas actuales. "Tiene los temas nuevos que se han producido, que ya están sonando de alguna manera y tiene los elementos que yo siempre he dicho que no es llegar y cantar nada más", menciona Mata, quien en 2015 fue galardonado en los Miami Life Awards en la categoría Actor Principal por su participación en la pieza teatral El método Grönholm.

Explica que hay cosas que él disfruta mucho, como por ejemplo el humor espontáneo. "Los espectáculos míos no son preproducidos, no son niveles en donde yo tengo un libreto, o sea eso se va moviendo solo y porsupuesto nunca un espectáculo es igual al otro, nunca en mi caso, porque creo que yo no uso recursos de pirotécnia, ni de escenografías que impresionen, yo creo que el mejor tributo que tú le puedes hacer al público es mostrarte como ser humano, no solo como artista sino mostrarte como ser humano porque es un gesto de respeto".

El concierto de Carlos Mata está previsto para este viernes 16 de noviembre, a las 21:00, en el Teatro Sánchez Aguilar, ubicado en la av. Río Esperaldas, detrás del centro comercial Las Terrazas (av. Samborondón). El costo de las entradas es de $ 40 (Zafiro), $ 50 (Topacio) y $ 70 (Cristal). Se prevé también la actuación del cantante ecuatoriano Danilo Rosero. (E)