Rubén Albarrán, la voz de los más vulnerables

Las diferentes problemáticas que afectan a la sociedad se han vuelto temas frecuentes en la vida de Rubén Albarrán, líder de la agrupación Café Tacvba.

Recientemente estuvo en Guayaquil, donde ofreció la conferencia “Todas las luchas son la misma lucha”. Hace unos días fue parte de la VII Conferencia Latinoamericana y II Conferencia Mexicana sobre Política de Drogas. Junto con su compañero del grupo Emmanuel Meme’ del Real visitaron a una parte de los migrantes centroamericanos en el estadio Palillo, en la Ciudad de México.

“Es la preocupación por lo que nos está sucediendo. Ese pensamiento de que algo es lejano y de que es ajeno, yo siento que cada vez nos damos cuenta de que es erróneo, porque en realidad todo nos incumbe y todo es cercano”, indica.

En ese contexto, afirma que lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo tarde o temprano “nos va a afectar” y menciona la condición de los migrantes, lo que viven los trabajadores una vez que llegan a los países del primer mundo, en donde buscan una mejor vida.

Además la situación en la que viven las mujeres a partir de “nuestras” costumbres patriarcales, machistas, lo que sufren los animales, los pueblos originarios, así como los citadinos con la falta de agua, de espacios, de alimentos.

El artista de 51 años comenta que sus expresiones y mensajes los hace como Rubén Albarrán y no como la voz de la agrupación. “Dentro del grupo tenemos visiones diferentes, podemos compartir, coincidir en algunas, en otras somos totalmente diferentes y podemos estar en desacuerdo (...)”, dice Albarrán, quien describe a Julio Jaramillo como “una maravilla de compositor y cantante”.

El próximo año, Café Tacvba cumplirá 30 de trayectoria musical, para lo cual, de acuerdo con el cantante, están preparando un serie de conciertos. “Deseamos celebrar con todo nuestro público. Bien agradecidos de ese camino, porque nos ha entregado muchas cosas muy bonitas, entre ellas, la posibilidad de acercarnos a diferentes luchas, comunidades, asociaciones (...)”, explica el mexicano, que desde hace siete años es vegano, pero confiesa que a veces se da una “escapada” para tomar helado.

NO DJ set es el proyecto independiente de Albarrán, quien cuenta que inició “por el gozo de la fiesta”. “Me di cuenta de que en fiestas familiares me gustaba poner música y que los ponía a bailar, que disfrutaban y que yo disfrutaba”, explica, y añade que la primera vez lo hizo en Quito.

Me he dado cuenta de que... lo único que yo puedo hacer es que pongo al servicio el espacio mediático que mi persona pública tiene, lo pongo al servicio de esas voces que no son escuchadas....

Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba