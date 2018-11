Queen amenaza el reinado de la música urbana en Spotify

La música de Queen vio la luz en la década de 1970. Muchos años han pasado y el legado musical de la mítica banda británica se mantiene entre sus fieles seguidores y otros nuevos fans, esto pese a que en la actualidad reinan otros géneros musicales, como el reguetón, la bachata y del trap.

Sin embargo el rock de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon se popularizó aún más en estos días tras la proyección en las salas del mundo de la cinta 'Bohemian Rhapsody', estelarizada por el actor estadounidense Rami Malek en el papel del líder de Queen.

La cinta biográfica, aunque no es 100% fiel a la historia de la banda y recibió críticas mixtas, es un éxito entre el público. En su semana de estreno la película llegó a recaudar más de $ 140 millones a nivel mundial. Pero no solo eso, la música de Queen -cuyo último disco salió en 1995- está volviendo a sonar fuerte y amenaza el actual reinado que mantiene desde ya hace varios años la música urbana.

Spotify -la app multiplataforma empleada para la reproducción de música vía streaming- asegura que la Queen acumula casi 26 millones de oyentes en los últimos 30 días, una cifra es superior a los 25.4 millones de Daddy Yankee, 24 millones de la colombiana Shakira, los 23 millones del puertorriqueño Luis Fonsi y a los 19 millones del colombiano Maluma.

Sin embargo los fans de la banda británica, al menos en Spotify, aún no pueden gritar que 'son los campeones' ya que Queen era superada hasta la tarde de este 9 de noviembre por el colombiano J. Balvin (41 millones de oyentes).

Los temas más escuchados de Queen en Spotify son: Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, Another One Bites The Dust, Under Pressure y We Will Rock You. (E)