Una performance escénica se toma este jueves La Bota

Una experiencia que lleva al espectador a una dimensión más íntima se vivirá durante esta tarde y noche en la explanada de La Bota, ubicada en el Malecón del Salado. Se trata de Everything by my side (Todo a mi lado), un performance escénico del artista Fernando Rubio.

El argentino propone ubicar en un determinado número de camas blancas a actrices locales. La idea es que junto a ellas se recuesten voluntarios del público y ellas les susurren memorias de su infancia en ciclos de duración de unos 10 minutos.

“La obra nace después de un sueño perdido hace mucho tiempo. De un recuerdo de un cuento infantil, una historia que había sido latente en algún lugar de la mente y el alma durante 25 años”, manifiesta el artista en un texto en el que describe su propuesta.

Añade que “ese lugar real e imaginario da forma a un nuevo pensamiento estético sobre la intimidad o un sutil movimiento, la conexión con los demás, nuestra presencia en el tiempo y la extraña forma en que habitamos espacios de cariño relacionados con lo desconocido”.

El trabajo de este director, escritor, actor, guionista y artista visual apunta a crear diálogos con la vida urbana, así como con sus habitantes.

“Para el perfecto desarrollo de la obra es importante tener en cuenta las condiciones meteorológicas y acústicas del lugar... tratando siempre de favorecer la privacidad y la posibilidad de tener transeúntes que vagan y observan en la distancia, teniendo en cuenta el carácter visual de toda la asamblea”, dice el artista.

El público podrá vivir esta jornada, que forma parte del espacio InterActos, de 18:00 a 20:00 y de 20:30 a 22:30. La actividad es libre. (I)