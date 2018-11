Las Spice Girls dicen que gira sin Victoria Beckham será extraña; se descarta nuevo disco

Londres -

La banda pop británica Spice Girls bromeó este miércoles sobre sus planes de sacar un nuevo disco luego de anunciar que se reunirán para una gira por Reino Unido el año próximo, pero dijeron que será extraño tocar sin Victoria Beckham, conocida como "Posh Spice".

Beckham, ahora una reconocida diseñadora de moda, publicó el lunes en Instagram que no volvería a unirse a las otras cuatro Spice Girls en el escenario, pero les deseó buena suerte a Geri Halliwell (Ginger Spice), Melanie Brown (Scary Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice) y Emma Bunton (Baby Spice) para su gira de seis fechas.

"Está muy emocionada por nosotras (...) Va a ser extraño, ya saben, porque ninguna de nosotras puede ver a las Spice Girls en el escenario, pero ella podrá hacerlo", dijo Chisholm sobre Beckham durante una entrevista con iHeart Radio.

Brown dijo que el cuarteto comenzará a grabar un nuevo disco la semana próxima, pero Chisholm descartó la idea y afirmó que su compañera de banda estaba bromeando.

La gira de seis fechas, anunciada el lunes, es la más reciente reunión de la banda musical femenina más exitosa de la historia, que se formó en 1994 y vendió decenas de miles de álbumes con éxitos como "Wannabe" y "Say You'll Be There".

Halliwell abandonó la banda en 1998 y el resto de sus miembros siguió caminos separados después de lanzar el álbum "Forever" en 2000.

El grupo volvió a reunirse para una gira en 2007-2008 y también tocó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. (E)