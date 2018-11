Una estrella emergente acompañará a las Spice Girls en gira sin Victoria Beckham

Las Spice Girls tendrán una quinta voz en el escenario, pese a la ausencia de Victoria Beckham, quien -sin embargo- en una ocasión dijo que le desconectaban el microfono durante sus conciertos con la banda pop. Se trata de Jess Glynne, una joven cantante y compositora británica que está causando sensación en Gran Bretaña por su cautivante voz y su música.

Glynne, que fue número 1 en Reino Unido con su debut I Cry When I Laugh, es todo un suceso con su nuevo disco, Always In Between, en Reino Unido. En sus inicios pasó nada menos que sus 39 primeras semanas en el top 10 después de haber sido número 1. Hoy en día es triple platino por encima del millón de copias, detalla el portal Infobae.

All I Am, Thursday y I'll Be There son algunos de los temas más conocidos de esta británica de 29 años, que recuerda no a Beckham sino más bien a Melanie Chisholm. Glynne también es co-autora de Woman Like Me, el hit de Little Mix y Nicki Minaj.

La artista londinense compartió su emoción de estar en la gira de las 'chicas picantes'. "¡Están locos! Me voy a unir a las Spice Girls en su gira. Más les vale que vengan porque esta gira va a despegar", indicó Glynne en su cuenta de Twitter.

ARE YOU MAD! I’m Joining @spicegirls ON TOUR! Y’all best come through cause this stadium tour is gonna kick OFF! https://t.co/3C0J2H5kWo — Jess Glynne (@JessGlynne) 5 de noviembre de 2018

El famoso grupo femenino británico confirmó este lunes la pequeña gira de seis conciertos, que comenzará el 1 de junio en Manchester, en el centro de Inglaterra, y terminará en el estadio de Wembley, el 15.

Beckham, ahora convertida en una respetada diseñadora de moda, recurrió a las redes sociales y compartió en Instagram una foto de sus cuatro excompañeras para desearles "mucho amor y diversión en esta nueva gira". (E)