Camila Cabello, favorita en premios MTV

Madrid -

Con seis nominaciones, la cantante cubano-estadounidense Camila Cabello, intérprete del hit Havana, llegó en posición de fuerza ayer en la ceremonia de los MTV Europe Music Awards (EMA), que tuvo lugar en Bilbao, en el norte de España.

La cantante, nacida en Cuba hace 21 años, estuvo nominada en las categorías clave, como mejor canción, mejor videoclip y mejor artista.

A la espera de conocerse los galardones de la edición europea de MTV, canal musical estadounidense, puede decirse ya que el 2018 ha sido un año excepcional para Camila Cabello.

Y es que su tema Havana, con el rapero Young Thug, alcanzó el número 1 de ventas a fines de enero en Estados Unidos, mientras que la versión audio lleva más de 1.300 millones de visualizaciones en YouTube.

A fines de agosto logró dos de los galardones más prestigiosos en los MTV Video Music Awards (VMA), los premios de los videos musicales más populares en Estados Unidos, al coronarse como artista del año.

El premio a la mejor canción se lo disputaron Camila Cabello con Havana, Ariana Grande con No tears left to cry, Post Malone con Rockstar, Drake con God’s plan y Bebe Rexha con Meant to be. (E)