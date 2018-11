‘Bohemian Rhapsody’ reina en los cines con recaudación millonaria

Los Ángeles -

Hay una nueva reina en las taquillas. "Bohemian Rhapsody", la película de Fox que narra la vida de Freddie Mercury, recaudó más de 141 millones de dólares en su fin de semana de estreno, 50 millones de estos solo en las salas de Norteamérica.

Rami Malek interpreta al icónico líder de Queen Freddie Mercury en la película, cuya producción costó 52 millones de dólares. Si bien generó reacciones dispares entre la crítica, al público le está gustando la cinta.

"No me sorprende la desconexión, pero el público no se la está perdiendo", dijo Chris Aronson, jefe de distribución local de Fox. "Es el poder del boca a boca, y de Queen y su música".

Al final, parece que los problemas que hubo tras la cámara no afectaron a la película. Las repetidas ausencias del director Bryan Singer en el set de rodaje obligaron a Fox a cancelar la producción de manera temporal. Dexter Fletcher acabó sustituyéndole al final de la grabación, aunque Singer se mantuvo como el único director en los créditos. (E)