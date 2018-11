Cuenca atrae a turistas con sabores nacionales

Cuenca -

Un plato que no incluya un poco de mote no es cuencano. No importa la variedad o la preparación, pero lo cierto es que directa o indirectamente todo lo que se come en esta ciudad está acompañado del maíz.

A los cuencanos no les importa que el mote esté “sucio” o sea “pillo”, menos aún que esté “casado” o “pelado”. Lo que sí les importa es que nunca falte en la mesa y ese gusto por lo suyo lo ha vuelto un compañero inseparable.

En este feriado disfrutar la variada y única gastronomía es una obligación para los turistas nacionales y extranjeros que según información de la Asociación Hotelera coparon todos los sitios de hospedaje.

Hace quince años Eulalia Blandín abrió uno de los restaurantes más conocidos en la ciudad, El Maíz, especializado en comida tradicional cuencana.

Uno de sus platos más demandados es el que lleva el nombre del restaurante y que está compuesto por elementos tradicionales de la cocina morlaca. En el tradicional plato de barro cocido, que es elaborado en el barrio Racar, se conjugan de manera única una porción de mote pillo (maíz maduro mezclado con huevos, manteca de chancho y hierbas), un pedazo de pernil, las humeantes papas chauchas bañadas con salsa de pepa de sambo y el encebollado cuencano preparado con ají, tomate riñón, cebolla, cebollín y aguacate.

Eulalia tiene experiencia en la cocina y en el plato El Maíz conjugó de manera acertada esta parte de la comida tradicional azuaya que, según afirma, es tan amplia como única. Aunque el maíz está presente en todo el continente americano, no duda al decir que el mote es infaltable en la mesa cuencana y que el mote pillo es emblema de la ciudad.

El complemento de esta comida es una bebida denominada yaguana, que resulta de la mezcla de almíbar (con ishpingo, ataco canela y pimienta de dulce), almidón de achira y manzana cocida del tipo que se usa para el puré de bebés. Además de manzana picada y piña.

Otro plato típico y bastante demandado es el crujiente cuy con papas. El restaurante Mi Escondite lleva 25 años preparándolo y aunque se lo puede comer solo, no sabe igual sin las papas cocinadas y una porción de mote sucio, mote pillo, habas con queso, ají y salsa de pepa de sambo.

Jorge Tacuri, fundador del restaurante, asegura que el cuy debe servirse caliente y crocante, pues si llega a enfriarse se vuelve ‘cauchoso’, por ello, con el tiempo han aprendido que a ese grado se llega sacándolo de las brasas de carbón unos cinco minutos antes de ser despachado al cliente.

Para terminar con éxito esta auténtica experiencia gastronómica, Jorge asegura que luego de servirse es necesario tomarse un “bajativo”, que en este caso es el típico canelazo, servido en una pequeña copa de vidrio y con un poco de licor.

Los principales comensales del cuy cuencano son los turistas de la Costa (Guayaquil y Machala), Loja y Quito. (I)