Netflix: Películas, series y documentales que se estrenan en noviembre

La nuevas temporadas de 'House of Cards' y 'Vikingos', así como el estreno de la película 'Legítimo rey' son algunas de las novedades que llegan en noviembre a la plataforma de entretenimiento Netflix.

En la categoría de documentales e infantiles también aparecen nuevos títulos para el mes que está por comenzar.

Películas

2 de noviembre

El calendario de Navidad: Una talentosa fotógrafa con un trabajo mediocre hereda un calendario de adviento que podría predecir el futuro y señalarle el camino hacia el amor.

Al otro lado del viento: En esta película de Orson Welles, un legendario director lucha por finalizar un proyecto y analiza su legado, todo en su último día de vida.

3 de noviembre

The Darkrness: Después de traer a casa un conjunto de piedras misteriosas del Gran Cañón, un niño desata una antigua fuerza que comienza a aterrorizar a su familia.

9 de noviembre

Legítimo rey: Escocia, siglo XIV. Roberto I de Escocia reclama el trono y lidera la feroz rebelión contra el dominio inglés para recuperar la independencia de su país.

15 de noviembre

May The Devil Take You: Cuando su padre separado cae en un misterioso coma, una joven busca respuestas en su antigua villa, donde ella y su hermanastra descubren verdades oscuras.

The Crew: El equilibrio entre la vida laboral y la personal se rompe para los ladrones armados más dotados de París cuando un grave error los obliga a trabajar para un jefe del crimen en un alto atraco.

16 de noviembre

La balada de Buster Scruggs: Desde lo absurdo hasta lo profundo, estas viñetas occidentales de los hermanos Coen siguen las aventuras de forajidos y colonos en la frontera estadounidense.

17 de noviembre

La Maldición: Una estudiante norteamericana de intercambio y su novio se topan con vengativos espíritus que habitan una casa en Tokio.

Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras: Después de enfrentar a Destructor, las Tortugas Ninja deberán enfrentarse a un enemigo aún mayor: el temido Krang.

19 de noviembre

La vida acuática con Steve Zissou: Una periodista acompaña a un oceanógrafo, a su hijo y a su tripulación en la cacería del tiburón que devoró a su pareja.

22 de noviembre

Las crónicas de Navidad: Un chico y su hermanita se unen a Papá Noel para una aventura navideña en las alturas. Un clásico instantáneo de los creadores de Harry Potter y Mi pobre angelito.

26 de noviembre

El rascacielos: El doctor Robert Laing se muda a la Torre Elysium, en la cual parece existir la sociedad ideal. Sin embargo, aunque no lo expresa, el recién llegado se siente perturbado ante la posibilidad de que esta realidad utópica sea, por contra, una distopía.

Flubber y el profesor chiflado: Un alocado profesor universitario salva a la universidad de la bancarrota con la invención de una sustancia milagrosa.

30 de noviembre

Un príncipe de Navidad: La boda real: Un año después de haber ayudado a Richard a llegar al trono, Amber está lista para dar el sí..., pero ¿para ser reina? No tanto.

Series

1 de noviembre

Agents of S.H.I.E.L.D (Temporada 5)

Marvel’s Spider-Man

The Judgement

2 de noviembre

House of Cards (Temporada 6)

6 de noviembre

Trotsky

9 de noviembre

Super Drags

The Sinner (Temporada 2)

Westside

Medallas de honor

13 de noviembre

Guerreros

16 de noviembre

Narcos: México

El método Kominsky

19 de noviembre

The Last Kingdom (Temporada 3)

22 de noviembre

Greenleaf (Temporada 3)

23 de noviembre

Frontier (Temporada 3)

Fugitiva

30 de noviembre

Vikingos (Temporada 5)

Morir por arte de magia

1983

Documentales y otros

1 de noviembre

Follow this (Tercera parte)

5 de noviembre

John Leguizamo y la historia latina para idiotas

16 de noviembre

Vai Anitta

20 de noviembre

Todo el mundo a la mesa

30 de noviembre

Nicky Jam: El ganador

Infantiles

1 de noviembre

Pokémon: Sol y Luna

Lego Star Wars: Las aventuras de los Freemaker

16 de noviembre

She-Ra y las princesas del poder