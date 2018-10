Romance y rock, eje de espectáculo musical local

A pesar de que las presentaciones empezaron con más de una hora de retraso (se preveían para las 20:30), los fanáticos de Manuel Medrano y de Verde 70 quedaron más que satisfechos con las actuaciones de estos artistas, quienes con sus particulares estilos encandilaron al público en la Concha Acústica del Parque Samanes.

La banda de rock quiteña fue la primera en aparecer en los escenarios en donde se realizaba el primer concierto de la feria Guayaquil Vive 2018. Con Parodia, de su álbum Regresa, la agrupación liderada por Darío Castro dio paso a una sesión con sus mejores temas.

Canciones como Fuiste tu, Invierno, En la inmensidad, Me tienes, me puedes, me dueles fueron coreadas a viva voz por el público que –pese a que no ocuparon todas las localidades– no desaprovechó ni un instante del show. La quiteña María Buendía y el guayaquileño Ricardo Pita acompañaron a la banda en escena.

Pasadas las 23:00, le llegó el turno a Medrano de estar en el escenario. El exponente colombiano avivó aún más al público con su exitoso tema Bajo el agua. Novios, amigos, familias enteras se balanceaban de un lado al otro con los pegajosos ritmos del intérprete de Quédate, Una y otra vez, Afuera del planeta, Si pudiera, Sin saber por qué. Una sesión de total romance se vivió con el artista que aprovechaba cada instante para interactuar con sus fanáticos al darles besos, enviarles saludos o hacerse selfies.

Pero no todo fue color de rosa en este espectáculo, que se extendió hasta pasada la medianoche. Mientras los artistas se presentaban, decenas de microempresarios, que habían alquilado un estand para sus productos en la feria, se quejaban porque no les habían permitido instalarse, ni les habían conectado la energía eléctrica por una supuesta falta de permiso.

Ayer, a través de un comunicado, la organización de la feria informó que el tema de los permisos ya se había solucionado y que los vendedores podían trabajar con normalidad, pero eso no evitó las pérdidas económicas del primer día. (E)