Latinos alzan su voz en premiación de los Latin American Music Awards

Entrega de galardones, estrenos, apoyo a las mujeres con cáncer de mama y a la cultura latina, respeto a las mujeres, revelaciones personales y mucha música fueron algunas de las temáticas que hicieron parte de la cuarta edición de los Latin American Music Awards.

La agrupación CNCO, de la cual es parte el ecuatoriano Christopher Vélez, se llevó los premios de las tres categorías en las que estuvieron nominados: dúo o grupo favorito, dúo o grupo favorito pop y álbum favorito de pop (CNCO). “Una vez más muchísimas gracias por todo ese apoyo... Este premio va para nuestras fans, para papa Dios, para todos los latinos”, dijo al recibir el premio Richard Camacho, uno de los compañeros de Vélez.

El quinteto, durante la gala que se realizó en el teatro Dolby, de Los Ángeles, Estados Unidos, interpretó Se vuelve loca, un remix de Díganle junto con Leslie Grace y Becky G, y estrenó Llegaste tú, canción a dúo con Prince Royce.

El primer artista en recibir el premio fue el venezolano Nacho, quien agradeció el galardón y habló sobre la caravana de migrantes que se dirigen a Estados Unidos. “Este premio se lo quiero dedicar a nuestra raza latina, porque hemos recibido mucho mal juicio de parte de muchos líderes con poder en el mundo y con este tipo de eventos demostramos que no somos más que seres apasionados... No sé cuál será la solución a la caravana de gente que está tratando de llegar a este país (EE.UU.), pero lo que sí les puedo decir es que el 99,9% de esa gente es buena y con un corazón increíblemente grande”, afirmó.

El puertorriqueño Daddy Yankee, nominado en seis categorías, recibió los premios ícono y artista favorito masculino, durante su actuación interpretó Yo contra ti, tema con el que da un mensaje a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama. En esta canción colabora la Orquesta Sinfónica de su país.

La mexicana Gloria Trevi fue una de las anfitrionas de la gala. Ella aprovechó unos minutos y habló sobre lo que fue su vida cuando estuvo presa, del linchamiento mediático que sufrió de varios medios de comunicación y al mismo tiempo invitó a las mujeres a no quedarse calladas ante las injusticias.

“Los que me conocen saben lo que he tenido que enfrentar y trabajar para poder estar aquí con ustedes. Los que no me conocen y por eso no me quieren seguramente escucharon miles de historias de mí, entre ellas que estuve en la cárcel. Sí, cuatro años, ocho meses y ocho días le llevó a la justicia mexicana reconocer mi inocencia (...)”, dijo la intérprete de Pelo suelto.

El teatro Dolby y el público que asistió a la ceremonia también fueron testigos de varias presentaciones, así como del beso en los labios entre la conductora de Caso cerrado, Ana María Polo y el colombiano Maluma, cuando ella le entrega el premio Evolución Extraordinaria. (E)