Factores decisivos a la hora de comprar un vehículo

Hay muchos factores importantes a considerar a la hora de escoger un vehículo para comprar, pero sin duda estos son los 10 factores más importantes:

1. El uso

Habría que definir cuál es el uso que se le dará al auto: ¿es para ir a la universidad o a la oficina solamente? ¿Es el carro familiar? ¿Cuántos miembros? La tendencia es la de ir por vehículos de menor tamaño como un hatchback o sedán por la facilidad de conducción y parqueo en ciudad, así como por el bajo consumo de combustible.

Pero para familias de 4 miembros o más y que realizan viajes fuera de la ciudad de forma continua, la opción más conveniente es un SUV, por ser más amplios y confortables para viajes largos.

Otros aspectos importantes a considerar: tamaño del habitáculo, espacio del maletero y cantidad de compartimentos para almacenar.

2. La marca y su reventa

Aunque a algunos no les guste, la marca es un factor decisivo por todo lo que connota: status, calidad y durabilidad.

Prefiera siempre marcas que tengan trayectoria reconocida en el país, y que pueden asegurar surtido de repuestos, garantía, y por supuesto, recompra de sus propias unidades.

Aquellas marcas que tienen modelos cuyo diseño cambia de forma recurrente (cada 3 o 4 años) tienen mayor probabilidad de tener una depreciación más alta y por lo tanto, obtener un precio bajo en la recompra.

Las marcas y modelos tradicionales que tienen ya una historia de al menos 20 o 30 años en el mercado, siguen siendo las inversiones más seguras.

¿En qué se fijan los compradores de un usado? Además del estado del motor, evalúan también la carrocería (que no haya sido chocado o que la pintura esté desgastada) y el interior (cueros y tapicería no lascados, interiores plásticos no decolorados ni partidos).

3. Garantía de Servicio y Postventa

La garantía es como tener un seguro, y no tiene ningún costo adicional para el comprador.

Su amplitud depende de cada marca, pero en general cubre desperfectos de fábrica hasta 5 años o 100 mil Km (lo que ocurra primero).

La garantía depende de que el usuario realice los mantenimientos preventivos en los talleres autorizados, y así cumplir con los requerimientos técnicos que aseguran larga vida a su unidad. Consulte siempre el valor de la tabla de mantenimientos de la unidad que esté cotizando.

Además, está la red de talleres autorizados que también deben dar garantía sobre sus trabajos. En Ecuador, existen marcas como TOYOTA que cumplen fielmente con la oferta de garantía no importa en qué concesionario o ciudad haya realizado la compra o solicitado el servicio de taller.

4. Consumo de combustible y contaminación

Las marcas que sí están con la tecnología de punta, tienen motores con calificación EURO 4 o EURO 5 y se refiere a motores que están dentro de los límites para las emisiones de gases de combustión.

Compruebe que la tecnología del motor logre un rendimiento superior a sus predecesores (versiones de años anteriores) y que por lo tanto, consuma menos combustible. Eso es un referente de que la marca tiene tecnología de punta y que las versiones que ofrece en el país, son las actuales y no las “desechadas”.

Importante: a mayor tecnología, se requiere mejor calidad de combustible o mayor octanaje, como lo es la gasolina “Súper”. Si prefiere modelos a diésel, recuerde que los mantenimientos preventivos son más costosos que un modelo a gasolina.

5. Seguridad

No importa si el diseño exterior es el que había soñado o si el interior parece un hotel, el aspecto más importante a la hora de comprar un vehículo es sin lugar a dudas la seguridad comprobada que lo protegerá a usted y a su familia en caso de un siniestro, por lo que recomendamos que antes de comprar una unidad, asegúrese de que tenga:

PROTECCIÓN ANTE CHOQUES O VOLCADURAS a través de carrocerías como la GOA de TOYOTA que ofrece deformación programada y absorción de impactos.

MÁXIMA CAPACIDAD DE REACCIÓN en el frenado gracias a los sistemas ABS + EBD + BA que son un conjunto de sistemas que impiden el bloqueo de frenos aplicando fuerza diferenciada a cada rueda para detener el vehículo sin que se descontrole y detectando cuando el conductor necesita realizar una frenada de emergencia para detenerlo lo antes posible.

SEGURIDAD EN CURVAS, a través de los sistemas de control de tracción (TRC) y el control de estabilidad (VSC) que garantizan que cuando exista pérdida de tracción en alguna rueda o en determinados giros bruscos y a elevada velocidad, se recupere la estabilidad al vehículo.

6. Precio

Cuando tenga decidido el tipo de vehículo que se necesita y la marca preferida, el precio resulta fundamental: hay modelos de marcas diferentes que son muy similares entre sí por lo que recomendamos revise nuevamente el factor de la reventa.

En nuestro país marcas reconocidas por comercializar vehículos grandes o todo terreno como la TOYOTA, ya ofrece vehículos compactos desde $ 19,990 (Yaris Sport) con todas las comodidades y seguridades para la vida actual. (P)