Llega a los cines de Ecuador la película sobre la trayectoria musical de BTS

Los Army ecuatorianos están felices, pues ahora ya podrán disfrutar de la historia de sus ídolos coreanos favoritos en la pantalla grande. La página oficial de la película de BTS: Burn The State reveló que la cinta se presentará en los cines de Quito, Guayaquil y Ambato.

El pasado 16 de octubre la cadena de cines Cinemark inició una campaña en Facebook en la que indicaba que si el post que promocionaba la película "BTS: Burn The Stage" llegaba a los 1.000 compartidos, se programaría la emisión de esta película en sus pantallas.

Con el hashtag #BurnTheStageMovieInEcuador miles de fans ecuatorianos buscaban llamar la atención en redes sociales para que la película sea transmitida en las principales cadenas de cine a nivel nacional. (E)

WE WANT ‘BURN THE STAGE THE MOVIE’ IN ECUADORIAN CINEMAS

QUEREMOS ‘BURN THE STAGE THE MOVIE’ EN CINES ECUATORIANOS@BTS_twt @BigHitEnt @supercines1@CinemarkEC @MulticinesEc @CinextEcuador #BurnTheStageMovieInEcuador -- pic.twitter.com/wbhPRaYSKx

— *•.¸ ᴍᴏᴏɴᴄʜɪʟᴅ ᴀʀᴍʏ ¸.•* ---- ⋆ втѕ ᴇᴄᴜᴀᴅᴏʀ (@bangtanbomb1d) October 16, 2018