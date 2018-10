Talento de Stephanie Cayo, en el Ecuador

Cuenca -

A finales de los 90, dos hermanas peruanas alborotaron a miles de fanáticos ecuatorianos. Eran Fiorella y Bárbara Cayo, integrantes del grupo musical Torbellino, quienes con sus voces y su carisma en la telenovela del mismo nombre se ganaron los aplausos del público de nuestro país.

Casi veinte años después, la menor de esta familia de actrices, Stephanie, levanta la misma expectativa con su talento y belleza. Ocurrió en la alfombra roja del festival de cine La Orquídea (Cuenca), evento al cual asistió como invitada internacional.

“Mis hermanas venían acá para hacer conciertos y llenaban estadios. Es un país hermano, tenemos muchas cosas parecidas y estoy muy contenta de estar aquí. Esa era una de las principales razones por las que quería asistir al festival, no conocía Ecuador hasta ahora y tenía mucha curiosidad”

La actriz de 30 años llega con una trayectoria que sobrepasa Latinoamérica, alcanzando una gran proyección internacional. “Me encanta conocer culturas diferentes y la industria audiovisual en cada país. He sido afortunada de haber podido trabajar en México, España, Estados Unidos, Colombia y Perú. Siempre es un reto adaptarse a una cultura nueva y a una forma de trabajar diferente en cada lugar, pero a mí me encantan los retos”.

Se convirtió en ‘cuerva’

Inició su formación a los 17 años al estudiar actuación en el TVI Actors Studio de Nueva York y luego baile en el Broadway Dance Center. En 2015 se sumó al elenco de la primera serie original de Netflix en español Club de cuervos, grabada en México, en la cual interpreta a Mary Luz Solari, la última pareja del fallecido propietario de un equipo de fútbol.

Luego del funeral, ella aparece inesperadamente con la noticia de que espera un hijo de él. Así se convierte en la guapa madrastra de ‘Chava’ e Isabel, dos hermanos que se disputan la administración de ese club. La cuarta temporada de esta exitosa serie se estrenará el 25 de enero de 2019.

Cayo comenzó a trabajar frente a las cámaras desde los 10 años, en la telenovela Travesuras del corazón (Perú) y, desde entonces, decidió seguir el camino artístico de sus hermanas. ¿Qué le diría a alguna joven que sueña también con ser actriz? Ella lo resume rápidamente: “Le diría que se prepare, que estudie y que se lo tome en serio, porque es difícil y hay que tener mucha pasión y mucho carácter”.

Aunque ahora está enfocada en la actuación, Cayo lanzó en 2011 el álbum Llegaré, de donde se desprende tema y video musical del mismo nombre. También tiene un sencillo en inglés: Let me go. La artista no es tímida en mostrar su talento musical: a inicios de 2018, en su boda con el empresario Chad Campbell, lo sorprendió al interpretar un tema en el altar. (E)

Producciones

Trayectoria

Como actriz

La artista protagonizó las telenovelas peruanas Besos robados, María Emilia, querida y Estrellita. En Colombia encabezó los elencos de La marca del deseo, Doña Bella, El secretario y La hipocondriaca.