Freddie Mercury revive en un musical chileno

Del 22 al 25 de noviembre, el Teatro Sánchez Aguilar será el escenario del musical Mercury, la leyenda. En esta obra se abordan los intensos días de Freddie Mercury antes del concierto monumental que Queen ofreció en el estadio Wembley de Londres, en 1985, como parte de su Magic Tour, con el que recorrió Europa para promocionar su disco A Kind of Magic.

El cantante y actor chileno Gabriel Cañas es el encargado de darle vida a Freddie Mercury en esta propuesta, cuyo estreno está previsto para las 20:30. Según la organización de la cita, este musical ha agotado funciones en diversos teatros desde su estreno, en 2014. “Él es el responsable de encarnar los secretos y excentricidades del recordado artista. Lo acompañarán en escena los actores José Tomás Guzmán y María Gracia Omegna. Y participarán los músicos Juan Pablo Ortega (guitarra), Felipe Martínez (bajo) y Cristian Bidart (batería)”.

Esta producción –menciona– incluye pantallas led, junto con un elaborado set de iluminación, que creará la atmósfera para un espectáculo interactivo de una hora y media de duración.

Mercury, la leyenda llevará al espectador a la dimensión privada y pública de un controvertido genio de la música contemporánea, dice la producción. “Además, el Teatro Sánchez Aguilar ha preparado una experiencia completa con el After Mercury by Beerman, una fiesta tipo after party que se vivirá al finalizar la obra durante los cuatro días. Allí el público podrá seguir celebrando como estrella de rock mientras disfruta de cervezas artesanales ecuatorianas”.

Las funciones para este espectáculo serán el 22, 23 y 24 de noviembre, a las 20:30, en la sala principal del Teatro, ubicado en la av. Río Esmeraldas (detrás del c.c. Las Terrazas, en la av. Samborondón). En tanto, la presentación del 25 está prevista para las 19:00.

Las entradas para el espectáculo musical Mercury, la leyenda ya están a la venta y tienen un costo de $ 100 (Bohemian Rhapsody, $ 70 (Under Pressure), $ 45 (Break Free) y $ 30 (Rock you). (E)