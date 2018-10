Michael Myers vuelve a las andadas en el cine

Se estrena Halloween, en la que el siniestro asesino serial Michael Myers vuelve a las andadas. Dirigida por David Gordon Green, esta nueva versión de la saga creada por el estadounidense John Carpenter, uno de los símbolos del cine fantástico contemporáneo e irreductible director independiente, tiene varios puntos coincidenciales que hacen que esta sea una cinta esperada por los fanáticos del género de terror.

Una de ellas es que Halloween fue estrenada hace 40 años, la otra es que la nueva película ha logrado tener el visto bueno de Carpenter, quien había denostado de las posteriores películas al considerar que eran engendros alejados de la esencia del universo creado por él.

Además, el cineasta se encuentra atrás de la producción de la nueva cinta, y es el encargado de la musicalización junto con su hijo. Para Carpenter, esta es la verdadera secuela de aquella película que creó hace cuarenta años.

¿Por qué Halloween es considerada un punto de quiebre dentro del cine de terror? Primero porque Carpenter es uno de los pioneros del llamado slasher, un subgénero dentro del cine de terror que da prioridad a los asesinos seriales que matan a cuchilladas. El personaje de la cinta es Michael Myers, un psicópata que luego de asesinar a toda su familia siendo un niño, ya adulto escapa del manicomio y decide emprender una carrera asesina, matando a toda adolescente que se cruce en su camino.

Para crear a Myers, Carpenter se inspiró en las películas M, el vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang; Psicosis, de Alfred Hitchcok; El fotógrafo del pánico, de Michael Powell, y El estrangulador de Boston, de Ricchard Fleischer.

Partiendo de este icónico personaje, Hollywood le sacaría el jugo, pues basados en la creación de Carpenter saldrían otros personajes, como Jason Voorhees, de Viernes 13, o Freddy Krueger, y montón de los llamados psicokillers.

Asimismo, esta película le dio el estatus de reina del grito a la actriz Jamie Lee Curtis, que coincidentemente es hija de Janeth Leigh, la actriz de Psicosis, película que es homenajeada en Halloween y una de las preferidas de Carpenter.

Después del estreno de la película, el slasher entra en un proceso de renovación y se convertiría en una tendencia que se mantiene hasta la actualidad con altos y bajos. Un punto de mencionar es que el personaje de Myers no es un psicópata común y corriente, Carpenter se desmarca de esta tendencia y considera que Myers no es un ser humano, es la verdadera encarnación del mal, y por lo tanto no puede morir.

Y si Myers es la materialización corpórea de la maldad, es evidente que su paso por los cines sigue aterrorizando a los espectadores. (I)