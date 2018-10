Mexicano José José desmiente que esté "secuestrado"

Ciudad de México -

El cantante mexicano José José dijo el miércoles que se encuentra bien de salud, desmintiendo rumores de que su vitalidad se había deteriorado desde que salió de un hospital de Miami a mediados del año.

La leyenda de la balada en español anunció públicamente en 2017 que padecía cáncer de páncreas, por lo que fue intervenido a fines del año pasado y le extirparon el tumor.

Tras una alarmante pérdida de peso, fue trasladado a un hospital de Miami en donde permaneció varios días. A fines de mayo, fue llevado a la casa de su hija menor, en la misma ciudad, donde ha estado desde entonces.

José José Comunicado 2018

El "príncipe de la canción", con voz muy deteriorada dijo: "Mi familia querida, les habla José José para saludarles, abrazarlos, para reportarme con ustedes de que estoy muy bien, gracias a Dios, con los cuidados de Sarita -mi hija-, aquí en nuestra casa", en un mensaje de voz compartido en sus redes sociales.

"He oído versiones de que Sarita me tiene secuestrado y eso no es cierto. Sarita me ha estado cuidando desde que salí del hospital, aquí he ido mejorando poco a poco, subiendo de peso, sintiéndome cada vez mejor", agregó.

Producto de su adicción al alcohol, la salud de José José se deterioró rápidamente desde la década de 1990 y hasta afectó su voz de barítono lírico de rango completo que cautivó a audiencias en América e incluso en Asia y Europa.

El mexicano, cuyo nombre real es José Rúmulo Sosa y tiene 70 años, ha protagonizado películas y telenovelas y ha vendido más de 250 millones de discos durante sus más de 50 años de carrera. (E)