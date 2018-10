Plan Music for the planet se expone en los Estados Unidos

Mucho antes de que el ítalo argentino Dante Santiago Anzolini llegara al Ecuador para asumir la dirección artística de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil (OSG), de su cabeza ya había brotado Music for the planet (Música para el planeta), un proyecto de festival anual dedicado a la protección ambiental y al arte musical, que se puso en vigencia este año con su primer espectáculo en las islas Galápagos, replicándose luego en la urbe porteña. En estas citas la OSG acompañó con música en vivo de Philip Glass la proyección de la película documental Jane.

Esta semana, el titular de la Sinfónica local fue invitado al encuentro Leaders of the World: Health, Education, Arts, Research and Technology - HEART, organizado por la Montclair State University, en Estados Unidos. Hoy, Anzolini presentará su proyecto y en los siguientes días participará en varias ponencias. “El reconocimiento viene porque ellos se han enterado de lo que organicé en junio, gracias a Magno Benet, que es el jefe de la Casa de la Cultura en Galápagos. Magno estaba trabajando por años en un proyecto llamado Conservarte, yo caí con mi Music for the planet porque creía y creo que el Ecuador tiene una enorme oportunidad al respecto de las islas y un gran deber con su comunidad”, señala el músico que ha dirigido en varias orquestas del mundo.

Sobre sus ponencias en Estados Unidos, Anzolini refiere que tienen que ver “en cuanto al aprovechamiento turístico, de alguna forma de las Galápagos, pero en todo caso es el símbolo que significa un lugar ecológico de esa máxima importancia. Yo creo que ellos quieren colaborar con el Ecuador a través de profesores o programas o inclusive insumos”, señala el director orquestal.

Se prevé que las participaciones de Anzolini en este encuentro internacional concluyan este viernes. (I)