Coldplay muestran sus humildes inicios en el primer tráiler de su documental ‘A Head Full Of Dreams’

Amazon Prime ya ha lanzado el tráiler oficial de 'A Head Full Of Dreams', el documental biográfico de Coldplay. En estas primeras imágenes se puede ver a unos Chris Martin, Jonny Buckland, Will Champion y Guy Berryman en sus humildes comienzos como una banda de pop rock en el Londres de los años 90.

"Vamos a ser una banda muy grande", dice un jovencísimo Martin a cámara para después añadir: "Guy, Will, Jon y Chris: No los olvides. Masiva, absolutamente enorme". Bien es cierto que, el cantante, no estaba equivocado de ningún modo, aunque por aquel entonces era mucho decir cuando eran universitarios.

El director Mat Whitecross, quien ya dirigió el documental de Oasis, saca a la luz las primeras personalidades de los integrantes. A Buckland le tratan de "hombre apedreado en una esquina" y a Martin como una "gran bola de energía". Eso sí, a continuación se muestran las inseguridades del cantante a la hora de elaborar la letra de 'Fix You'.

Pese a que además aparecen momentos difíciles en los que el conjunto británico fue duramente criticado, a parte de ciertos temas sobre adicciones, el cantante termina con una nota cariñosa: "La verdad es que, en realidad sin los otros tres, cada uno de nosotros estaría un poco jodido".

'A Head Full Of Dreams' llegará a Amazon Prime el 16 de noviembre. Pero dos días antes será proyectada en diversos cines a lo largo del mundo tan solo 24 horas. (E)