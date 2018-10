Roberto Antonio celebra carrera con otros ritmos

Portoviejo -

El cantautor venezolano Roberto Antonio celebra sus 30 años de vida artística con un nuevo sencillo, que forma parte de su última producción, en el que el artista fusiona ritmos como el flamenco e incursiona en géneros musicales como el urbano.

Estar contigo es el tema que afirma rompe todos los parámetros de estilos. Y es que el autor de melodías como Noches de fantasía, Marejada y otras indica que con estas nuevas canciones trata de acercar a ese público que lo aplaudió hace 30 años con el actual.

“Me encuentro ya en un proceso de forma diferente, una producción que de una u otra manera quiere unificar generaciones, donde la mamá que es la seguidora de mi música lo comparta con esa nueva generación”, manifiesta.

Dice que en los últimos 5 años paró toda clase de actividad musical para dar vida a estos nuevos sencillos. De ahí el resultado de la fusión de música urbana y flamenca.

Para el artista es imposible no hablar de la situación de su país, que en los últimos meses ha sido abandonado por sus habitantes en busca de mejores días. “Yo espero que esto pase pronto, que sea un elemento que nos permita crecer, que esto en el día de mañana cuando despertemos de esta pesadilla, despertemos con una manera diferente de pensar, donde no haya odio, rencores, donde no hayan seguimientos políticos y de ningún tipo, donde podamos tolerar y respetemos el pensamiento de cada persona, pero que luchemos bajo un solo fin, que es recuperar la nobleza”. (E)