Espacio de Malecón quedó reducido para alta afluencia a festival musical

La plataforma del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) quedó pequeña para la multitud que asistió al Festival HEAT Guayaquil, la noche del jueves.

El show, organizado por la Alcaldía de Guayaquil y HEAT Latin Music Awards, se realizó por primera vez en el Puerto Principal, en donde se reunieron más de 20 artistas entre nacionales y extranjeros, como Chyno Miranda, Greeicy, Jencarlos Canela.

Desde tempranas horas el público se empezó a dar cita en este espectáculo que se extendió hasta pasada la medianoche y al que miles sí tuvieron acceso.

Pero la insistencia del público en tener acceso al recinto se volvió caótica. Karen Ochoa llegó a las 16:00 junto con su hermana. A las 19:14 no podía entrar aún a la zona del concierto. “Uno de esos (que estaba en el control) me cogió y me agarró aquí (una parte del seno), y yo no me dejé... y yo cogí y le metí un puñete”, dijo la mujer.

“Le echaron gas lacrimógeno a mi hijo, no es justo”, dijo otra asistente al evento que intentaba entrar al festival.

Pasadas las 19:00 arribó al sitio la general Tanya Varela, comandante de la Zona 8.

A ella también varios asistentes le pidieron que abriera el acceso, pero debido a que el espacio ya estaba a su capacidad máxima permitida, se negó. “Señora Tanya Varela, venimos de parte del Municipio de Guayaquil, nos dieron las cortesías y no nos dejan pasar. El funcionario nos está esperando adentro”, dijo una joven para tratar de entrar al área del concierto abierto.

La general dijo: “No es que no le dejo pasar, usted llega arriba y yo tengo tres líneas de vallas. Puse tres vallas y nadie va a saltar esas tres vallas que están amarradas, entonces tenga la bondad, a las personas que han venido del Municipio les han hecho entrar por otro lado”.

Al final de la noche había 600 policías en la zona para tratar de controlar el desorden.

“Es que no nos dicen la entrada cuál es”, le dijo la joven. “Hemos estado recorriendo por cuatro lugares. Me mandaron por el patio de comidas, ingresé por donde están los accesos”, dijo otro asistente, que también pedía ingresar.

Pese a las dificultades, quienes sí pudieron entrar disfrutaron de un espectáculo de casi seis horas. Las presentadoras Mariela Encarnación, de CNN y Anais Castro, de HTV, abrieron el festival cerca de las 18:00.

Chyno Miranda, el chileno Américo y el cubano Jencarlos Canela se presentaron en la parte final del show.

El equipo de este Diario también fue impedido de ingresar, pese a que contó y presentó las acreditaciones respectivas y la credencial. Pasadas las 21:30, se permitió la entrada solo al fotógrafo del Diario. (I)