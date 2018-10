Riqueza patrimonial de El Carmen Bajo, en libro

Quito -

El convento El Carmen Bajo, que se encuentra ubicado en las calles Venezuela y Olmedo, a unos metros del corazón del Centro Histórico de la capital, abrió sus puertas para una visita guiada en algunas de las áreas que generalmente están prohibidas al público.

La visita, además de mostrar que las riquezas patrimoniales que guarda el convento están bien custodiadas, sirvió para anunciar el lanzamiento del libro Desde las entrañas del Carmelo. “Cuando tengan el libro en sus manos”, dijo el padre Carlos Alberto León, párroco de El Carmelo, “van a ver que efectivamente estamos viendo el Carmelo, no desde afuera, sino desde adentro. Habla de la vida íntima que se vive dentro de estos muros, en intimidad del Señor”.

Se anunció, además, la celebración de aniversario del monasterio. Sobre este tema, la hermana Raquel de Santa Teresita señaló: “Vamos a comenzar la preparación para la celebración de los 350 años que será el 8 de septiembre de 2019. Para nosotros es una alegría, una acción de gracias al Señor por celebrar la vida”.

Según cuenta la historia, “en 1698 un fuerte terremoto destruyó la edificación de El Carmen Bajo, fundado en 1669 en Latacunga (Cotopaxi). Posteriormente, se le trasladó a Quito, donde su obra de construcción fue alentada por el obispo Paredes, quien murió en 1745, año en que finalizó la construcción. Las custodias del templo son las religiosas carmelitas, quienes mantienen una vida de contemplación y espiritualidad”.

“La primera motivación, basada en el amor que le tengo a la iglesia”, contó el padre Carlos Alberto, “fue hacer una biografía, no de una persona, sino de una comunidad, no de una planta física sino de todo un conjunto de mujeres que a lo largo de 350 años han donado su vida por el reino de Dios; entonces, me impuse la tarea de regalarle a la Iglesia un libro, que más que un compendio fotográfico o de datos históricos, quiero expresar la vida espiritual de una comunidad”.

El libro tiene 246 páginas y tiene predominio de fotografías apaisadas que cuentan la vida en el interior del monasterio. También se habla de la vida íntima dentro de estos muros, en intimidad del Señor. (I)