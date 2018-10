Manuel José le canta al amor y a las emociones

Canciones que llegan al corazón y despiertan los sentimientos de amor es lo que refleja el talento de Manuel José, intérprete colombiano que hace un homenaje al artista José José, en un concierto que contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Prefectura del Guayas, y se realizará el viernes 26 de octubre, a las 20:30, en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil.

Se hizo conocer en el 2010 interpretando las canciones del artista mexicano José José en el programa de talentos que imitan a personajes Yo me llamo de Colombia, del cual fue ganador en su primera temporada.

Para el 2015 su rostro se hizo famoso en toda América en el programa La conquista de América, donde fue marcando su estilo romántico con su voz propia. “En ningún momento trato de ser igual a José José, no trato de imitarlo sino que es mi voz natural, que es así, y la presencia de lo que yo soy”, comentó.

Manuel José participó el año pasado en el casting para la bionovela que se transmite en Netflix José José, el Príncipe de la Canción, y fue escogido para ser la voz oficial de las canciones del reconocido artista, no así para actuar debido a que no cumplió uno de los requisitos: no era mexicano. Pero este 2018 pudo interpretar al artista en Crónicas de sábado, una serie periodística de la cadena estadounidense Univisión.

“Lo que he visto y he podido conocer de acá del Ecuador (es que) me han hecho sentir muy bien, como en casa, debido a que Ecuador y Colombia son países hermanos, muy ligados culturalmente”, finalizó.

Las entradas para este concierto tienen un costo de $ 45 general, $ 80 vip y $ 120 golden box. (E)