Festival HEAT Guayaquil sobrepasa asistencia; público se quedó afuera

"Queremos pasar", "de aquí ya no nos vengan a correr", "déjennos pasar" o "botaron gas lacrimógeno a mi hijo" fueron algunas de las quejas y pedidos del público que no pudo ingresar a la plataforma del MAAC para el Festival HEAT Guayaquil, que fue convocado a partir de las 16:00.

Según varios asistentes, ya no los dejaron ingresar porque sobrepasó el límite de capacidad. Algunos de ellos resignados con sus entradas en mano retornaron a sus hogares.

Uniformados indicaron que el público derribó las vallas de seguridad.

Pasada las 19:00, a los exteriores del concierto llegó la general Tanya Varela, quien indicó que el público ya no podrá ingresar. "Cuando se llena un escenario ya no podemos permitir más por seguridad, porque la ciudadanía tiene que comprender que hay un espacio y si ese espacio ya está lleno ya no podemos dejar pasar", afirmó.

La oficial policial señaló que para este show se asignaron 300 elementos policiales, sin embargo luego de los incidentes incrementaron a 600.

Varios periodistas que llegaron a realizar la cobertura también fueron impedidos de ingresar. Pasada las 20:00, asistentes continuaban a la espera de que se les permitiera pasar por una de las entradas.

El Festival HEAT Guayaquil se realiza por primera vez en el Puerto Principal. Artistas nacionales e internacionales se presentan en el espectáculo, entre ellos Mirella Cesa, Jeancarlos Canela, Chyno Miranda, Américo, Alkilados. (E)