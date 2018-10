TC televisión suspendió a periodista por difundir contenido "en beneficio personal"

Un comentario realizado por el comunicador Mauricio Ayora, de TC Televisión, donde expresaba que él era uno de los perjudicados por ciertas entidades bancarias que hacen lo que denominó cobros abusivos sin consultar a los dueños del dinero, le significó una suspensión de varios días del programa.

"Mauricio Ayora ha violentado procesos y protocolos en periodismo, por lo que se han tomado acciones inmediatas por incumplir con el reglamento interno de la empresa donde se especifica que no se puede realizar uso de la pantalla para difusión de contenido informativo en beneficio personal", expresó el medio televisivo en Twitter.

En el comunicado se especifica que "sin embargo, el tema denunciado es de interés ciudadano", pero "la forma en que se abordó no fue la correcta".

El canal se comprometió además a realizar una investigación documentada y contrastada sobre la queja, debido a que en redes sociales el comunicador recibió múltiples manifestaciones de apoyo.

Ayer, a través de un comunicado de prensa, la televisora informó: “Los comentarios de carácter personal expuestos por Mauricio Ayora, en el espacio de DespierTC, podrían no enmarcarse dentro los preceptos internacionales de un periodismo ético y profesional, además se ha evidenciado un incumplimiento de la reglamentación interna referente a la utilización de pantalla para difusión de contenido informativo en beneficio personal; por estas razones, el Canal, ha resuelto analizar las acciones a tomar al respecto”.

Una fuente del canal, que pidió la reserva de su nombre dijo a Diario Súper que “Caterva tendrá una sanción, ya que él no cumplió con el reglamento interno porque un profesional no puede dar una denuncia a título personal, si no tiene un respaldo de una fuente y menos la autorización del director de noticias. Además él no presentó un reportaje como sustento para respaldar esa opinión que dio ante las cámaras. Hubo una reunión y se determinó que estará suspendido unos días”.

El comunicador mejor conocido como ‘Caterva’ labora desde hace más de cuatro años en el canal, donde aparece en el espacio de DespierTC. Por el momento, Mauricio Ayora no se ha querido pronunciar sobre el tema. (E)