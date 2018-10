Muerte de mujer transexual aumenta polémica de Miss Universo

Ciudad de México -

Luego de la muerte de una mujer transexual, que dedicó un último mensaje a la directora de Mexicana Universal Lupita Jones, la ex Miss Universo mexicana defendió su derecho a expresarse libremente aumentando la polémica que rodea al certamen este año por la participación de la primera representante transexual en el concurso internacional de belleza.

“No soy yo, ni puedo ser, responsable de las decisiones que terceras personas tomen con respecto a su vida”, dijo Jones en un video publicado el miércoles en su cuenta de Facebook. “Cada quien decide cómo vivirla y cómo enfrentar los problemas. La vida no es fácil para nadie”.

Hace una semana, Jones, quien es la dirigente nacional del certamen mexicano en el que se elige a la representante nacional para Miss Universo, dijo a reporteros en Durango que rechazaba la participación de mujeres transgénero en Miss Universo. La declaración fue a raíz de la participación de Miss España, Ángela Ponce, concursante transexual que buscará la corona de la mujer más bella del planeta.

“Una mujer nacida mujer jamás va a ser igual que un transgénero, biológicamente no son iguales”, dijo Jones, quien en 1991 se convirtió en la primera Miss Universo mexicana. “No estoy de acuerdo porque no me parece una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones”.

Al día siguiente, la activista LGBT Itzel Ávila, quien se identificaba como mujer trans, publicó un mensaje en su perfil de Facebook para responder a Jones, a quien dijo admirar al crecer soñando con una corona de belleza.

“Dele gracias a Dios que usted nació con una parte entre sus piernas que la identificaba con su personalidad, desafortunadamente nosotras no”, dijo Ávila. “Fíjese muy bien lo que habla porque gracias a esos pensamientos, gracias a esas opiniones, muchísimas personas se suicidan, muchísimas personas se sienten rechazadas y humilladas muchísimas personas están sufriendo en carne viva el infierno de estar en un cuerpo que no pertenece”.

Ávila le pedía a Jones que revisara la vida de otras mujeres trans como ella: “Se dará cuenta que cada una de nosotras tiene algo en común, la discriminación, el rechazo, la transfobia”.

El domingo Ávila, cuyo nombre completo era Itzel Aidana Ávila Monreal, fue encontrada ahorcada y las autoridades del municipio de Fresnillo en el estado de Zacatecas investigaban su muerte como un posible suicidio. Ávila fue enterrada el martes.

“Uno de los derechos fundamentales de todo ser humano es el derecho a la identidad, nosotras somos mujeres desde que nacemos aunque parte de la sociedad siga sin reconocernos”, escribió Ponce en Instagram el martes con una fotografía de Ávila. “Que te nieguen tu identidad, nuestra identidad como mujeres, es la mayor ofensa que nos pueden hacer, así que Itzel Aidana mi corona es hoy tuya y de todas esas mujeres que han caminado nuestros mismos pasos. Descansa en paz, todo mi amor”.

Además de Jones, Miss Colombia Valeria Morales también expresó en septiembre su rechazo a la participación de Ponce en una entrevista con RCN: “Creo que el reinado de belleza como es Miss Universo es para mujeres que nacemos mujeres, y creo que para ella también sería una desventaja, hay que respetarla pero no compartirla”.

Ponce respondió en su cuenta de Instagram publicando un mensaje con una fotografía de Miss Colombia junto a una de ella: “Nunca trataré de cambiar su opinión, pues esa no es mi función. Mi finalidad es dar a conocer mi realidad y hablar al mundo un poco sobre la educación en la diversidad que es tan escasa, un factor importante y que sin duda terminarían con tanto bullying, prejuicios y violencia”.

Desde hace seis años Miss Universo, un certamen creado en 1952 por una marca de textiles, permite la participación de mujeres transgénero, pero aún rechaza que sean elegibles mujeres casadas o que hayan tenido hijos. Esta es otra cláusula que ha creado controversia este año, pues en Ucrania Veronika Didusenko perdió recientemente el título de reina nacional luego de que se supiera que es madre de un niño.

“En el siglo XXI es inaceptable discriminar contra las mujeres, especialmente basándose en la maternidad”, escribió en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram a finales de septiembre.

La ceremonia de Miss Universo que se realizará el 16 de diciembre en Tailandia difícilmente pasará desapercibida. (E)