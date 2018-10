La política en los discursos de los American Music Awards

Los Ángeles -

Taylor Swift comenzó su semana con un raro mensaje político en las redes sociales, y continuó la conversación en los American Music Awards exhortando a sus seguidores a votar en las elecciones legislativas de noviembre. Swift se alzó con el premio a la artista del año en la ceremonia del martes en Los Ángeles, superando a Drake, Ed Sheeran, Imagine Dragons y Post Malone.

El voto fue un tema recurrente en los AMAs. La anfitriona Tracee Ellis Ross, actriz ganadora del Globo de Oro por black-ish, usó una camiseta en la que decía “Yo soy una votante”, mientras que el actor y comediante Billy Eichner le dijo a la audiencia que “la elección más importante de nuestras vidas está ocurriendo”.

Swift, quien inauguró la gala con una interpretación de I Did Something Bad, marcó un hito al convertirse en la mujer más condecorada en la historia de los AMAs con un total de 23. Pese a tener el álbum más vendido del año y tres éxitos No. 1, Drake no se llevó un solo premio. No asistió a la ceremonia pero encabezaba, junto con Cardi B, la lista de nominados con candidaturas.

Cardi B, quien ganó tres honores, recibió el primero de la noche, a mejor artista favorita de rap/hip hop. “Realmente quiero agradecerle a mi hija”, dijo la artista. (E)