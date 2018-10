La isla Trinitaria tiene su propia película: Siguiente Round

Guayaquil -

“¡Ustedes son las estrellas esta película!”. Con ese preámbulo se realizó el preestreno del documental ‘Siguiente Round’ para un público especial: los protagonistas de la historia en la isla Trinitaria, el pasado sábado, en pleno corazón de la cooperativa Mélida Toral (sur de Guayaquil).

La cancha sintética de fútbol del Polideportivo del barrio sirvió de sala de cine al aire libre, en la que se ubicaron 500 sillas al pie de una pantalla gigante de 16x9 metros. Con un show artístico y lúdico se convocó, desde las 16:30, a los moradores del popular sector. A las 20:00, el aforo estaba completo y el que no alcanzó silla, se sentó en el suelo o entró con su bicicleta y vio la proyección desde allí.

En primera fila se sentaron los personajes principales: El entrenador Yecson ‘Destructor’ Preciado, los pugilistas Panchín Vivero (16) Anthony Reasco (17), Sergio (16) y Ariel Mina (14), de la escuela Trinibox. Junto a ellos o atrás se acomodaron unas 500 personas, pero hubo más espectadores. Los vendedores ambulantes ubicados afuera de la cancha, los vecinos sentados en sus portales y conductores de tricimoto también vieron la megaproyección a través del enrejado de la cancha.

El documental de 82 minutos de duración comenzó a rodar y los espectadores inmediatamente se identificaron con la película. Con humor y palmadas reaccionaron cada vez que veían a algunos sus amigos, hijos, familiares en la pantalla, o soltaban risas cuando ellos mismos aparecían en ciertas escenas como ‘extras’ o simplemente porque veían a sus vecinos, sitios, calles y parques del barrio en el que viven.

“Fueron tres años de estar con ellos y hemos querido mostrar a los personajes como son. No quisimos contar su historia, sino que ellos mismos la contaran”, comentó Ernesto Yturralde (Yitux), director del documental 'Siguiente Roud', que relata “cómo un grupo de adolescentes entrena box para salir adelante desde su anonimato, al borde del Estero Salado, hasta consagrarse campeones en los Juegos Nacionales”.

¿'Siguiente Round' construye la identidad de la Trinitaria?, se le consultó a Yturralde: “Eso lo deben responder quienes viven aquí”. Y Preciado contestó: “Se habla mucho de la Trinitaria. Se piensa que aquí es solo robos, drogas, delincuencia, pero hay muchos chicos que tienen demasiado talento, pero hay que buscarlos, cobijarlos y darles amor”.

“Algunas personas no creían lo que yo era capaz de hacer, hoy al ver el documental se dan cuenta del trato que yo les daba a sus hijos, se dan cuenta el cariño que les doy, que muchos padres a veces no les dan. Con eso, espero que otros niños miren a 'Pachín' Vivero a Anthony Reasco, que son campeones, y los tomen como ejemplo. Es un cambio de vida para todos”, aseguró Preciado, quien vive en la cooperativa Mélida Toral.

Antonhy Reasco, apodado la ‘Rata’, también vio el prestreno y confesó que “me sentí muy feliz con la película, como una estrella”. Por eso se vistió para la ocasión con una camiseta y calentador de terciopelo rojo y en esa noche de sábado él brilló como un campeón.

Pero como dice la sinopsis de Siguiente Round: “la pelea más difícil es la que queda fuera del ring”, por eso Preciado tiene una misión: “Mi compromiso ahora es que los niños de Nigeria y del Puerto sean una sola familia, porque hay enfrentamientos de pandillas. Hay chicos que me dicen: ‘Profe, no puedo ir a su casa porque allá me quieren matar’, le pregunto ¿quién?... Entonces me meto a esa zona con mis muchachos y pido: ‘Mi chico es deportista, déjalo tranquilo, no lo desencajones. La mejor vida es la de un deportista, ¿qué prefieres inhalar cemento o viajar en un bus con audífonos?, luego te subes a un ring, das unos cuantos goles y eres grande en la vida”.