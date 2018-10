Esto es lo más escuchado en la historia de Spotify, que cumple 10 años

Hace 10 años llegó oficialmente Spotify, la plataforma de reproducción de música vía streaming más importante del mundo, que ya cuenta con 180 millones de oyentes activos mensuales en 65 países.

A propósito de su aniversario, la aplicación sueca reveló varias curiosidades que han surgido en sus 10 años de existencia. Como que actualmente su biblioteca posee más de 40 millones de canciones y podcasts, que los usuarios han creado más de 3 mil millones de listas de reproducción y que se ha identificado más de 2 mil géneros musicales, entre los que podemos encontrar: wonky (música electrónica caracterizada por sintetizadores), shimmer pop (un primo sueco del indie pop e indietronica) y el british blues (como su nombre lo indica, blues con sabor británico).

En la publicación de aniversario, Spotify recordó que el objetivo de su creación fue brindar una alternativa legal para quienes desean escuchar y compartir música sin caer en la piratería.

Este mensaje está acompañado también por varias listas sobre lo más escuchado y los artistas que más se destacaron durante la década.

Las canciones más escuchadas año a año desde el lanzamiento de Spotify:

2008: The Killers – “Human”

2009: The Black Eyed Peas – “I Gotta Feeling”

2010: Eminem, Rihanna – “Love The Way You Lie”

2011: Don Omar, Lucenzo – “Danza Kuduro”

2012: Gotye, Kimbra – “Somebody That I Used To Know”

2013: Macklemore & Ryan Lewis – “Can't Hold Us” (feat. Ray Dalton)

2014: Pharrell Williams – “Happy” – from Despicable Me 2

2015: Major Lazer, MØ, DJ Snake – “Lean On”

2016: Drake – “One Dance”

2017: Ed Sheeran – “Shape of You”

Los artistas más escuchados:

1. Drake

2. Ed Sheeran

3. Eminem

4. The Weeknd

5. Rihanna

6. Kanye West

7. Coldplay

8. Justin Bieber

9. Calvin Harris

10. Ariana Grande

Las canciones más escuchadas de la historia de Spotify:

1. Ed Sheeran – “Shape Of You'”

2. Drake – “One Dance”

3. The Chainsmokers, Halsey – “Closer”

4. Post Malone – “rockstar” (feat. 21 Savage)

5. Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”

6. Major Lazer, MØ, DJ Snake – “Lean On”

7. Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber – “Despacito - Remix'”

8. Justin Bieber – “Love Yourself”

9. Justin Bieber – “Sorry”

10. The Chainsmokers – “Don't Let Me Down”

Las artistas femeninas más difundidas a nivel mundial:

1. Rihanna

2. Ariana Grande

3. Sia

4. Beyoncé

5. Nicki Minaj

6. Adele

7. Taylor Swift

8. Selena Gomez

9. Katy Perry

10. Shakira

Los álbumes más difundidos a nivel mundial:

1. Ed Sheeran – ÷

2. Justin Bieber – Purpose

3. Drake – Views

4. Ed Sheeran – x

5. Post Malone – beerbongs & bentleys

6. The Weeknd – Starboy

7. Drake – Scorpion

8. The Weeknd – Beauty Behind The Madness

9. Post Malone – Stoney

10. Kendrick Lamar – DAMN.

Como parte de la celebración, la plataforma además ha creado una playlist especial denominada ‘Decade of Discover’, que consta de las canciones más escuchadas en los 10 años en Spotify y otras sorpresas. (E)