Wonder Woman visita a jóvenes pacientes de un hospital infantil

Gal Gadot ya rueda su nueva película como Mujer Maravilla en 'Wonder Woman 1984'. Pero entre toma y toma, la actriz se ha tomado un pequeño descanso para hacer una visita a los jóvenes pacientes de un hospital infantil, demostrando una vez más que los superhéroes lo son dentro y fuera del plató.

En los últimos años se ha convertido en tradición que los intérpretes de las películas de Marvel y DC hagan apariciones en diferentes hospitales y centros vestidos como sus personajes de las películas. Chris Evans, Tom Holland, Christian Bale o Chadwick Boseman se han acercado a sus fans para darles una sorpresa. Y ahora ha sido el turno de la Amazona de DC.

No es la primera vez que la actriz visita las salas infantiles de un hospital. La película de 'Wonder Woman' estrenada en 2017 sirvió de inspiración para jóvenes y adultos de todo el mundo, hasta el punto que se hizo una petición para que se hiciese con el Oscar a Mejor Película. Esto nunca sucedió, pero a juzgar por la imagen de Gadot publicada en Reddit, el espíritu de la Mujer Maravilla sigue muy vivo.

Todavía falta más de un año para que 'Wonder Woman 1984' llegue a los cines. La película de Patty Jenkins completa el calendario de estrenos previsto para Worlds of DC (Mundos de DC) en 2019, situándose detrás de 'Shazam!' y de la nueva versión de 'The Joker' protagonizada por Joaquin Phoenix. Será un buen año para la Amazona de DC, ya que también estrenará su primera película de animación en una década, titulada 'Wonder Woman: Bloodlines'. (E)