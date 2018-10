Giovanna Andrade: ‘Acá me llegaba mucho papel de la niña sufrida’

Hace cinco años, la actriz Giovanna Andrade empezó la búsqueda de nuevos personajes, historias y vivencias. Cuando habla de su trabajo, proyectos y vida lo hace en plural. Sus decisiones laborales siempre incluyen a su familia, afirma.

La ecuatoriana, que se dio a conocer en el medio televisivo como protagonista de la telenovela Yo vendo unos ojos negros, en Ecuavisa, se mudó a Colombia, donde actualmente reside con su esposo e hijos y allá también se desarrolla la producción "La ley del corazón 2", de la que forma parte del reparto.

“Yo me di cuenta de que necesitaba otras cosas, cuando ya no me estaba llenando profesionalmente en el medio en que estamos, en el Ecuador, y ya había alcanzado un tope y tenía que seguir para arriba”, dice.



En el canal RCN, Andrade interpreta a la abogada Macarena Soler, una mujer con un pasado pesado y que además tiene como pareja sentimental a Adela Zambrano (papel interpretado por la colombiana Alejandra Borrero), una de sus compañeras del bufete jurídico y la nueva dueña.

Colombia es el segundo país donde Andrade se muda con su familia por seguir su crecimiento profesional. “Empecé a irme cada vez que pasaba un casting, que para mí representaba una oportunidad, invertíamos con mi familia y me iba (...) Esta vez me fui al callback en bus y en avión, fue un sacrificio, pero era para lo que estaba trabajando”, cuenta Andrade, quien comenzó a grabar en marzo en Bogotá.



Este personaje, afirma la actriz de 33 años, es un reto que esperaba con ansias. “Desde que yo hice Yo vendo unos ojos negros yo pido personajes que me hagan construirlos, vivirlos diferentes y yo rogaba, oraba que pudiera interpretar personajes chéveres (...), acá en Ecuador me llegaba mucho el papel de la niña sufrida, la abnegada, la guapa, la aniñada, pero ya estaba superestereotipada”, revela Andrade, quien también hacía teatro en el país.

Andrade asimismo radicó en Perú, por dos años. Allí se sumó a las producciones Los Barriga (Frecuencia Latina), Broders (con Carlos Alcántara en América Televisión) y Puro corazón, la historia del grupo 5.

Sueño hecho realidad

Andrade revela también que uno de sus sueños era ser Miss Ecuador y cuando recibió la llamada del Ministerio de Turismo para ser parte del video Si tú la ves, de Nicky Jam & Wisin, lo cumplió. “Cuando me llamaron dije ‘wooow, ahora voy a ser la embajadora del país’; me enseñaron el guion y tuve una semana y media de recorrer el Ecuador. No lo podía creer”.

Cuenta además que su mánager, la colombiana Ángela Arcila, directora de AB Manager, ha sido parte importante de los logros obtenidos en esta nueva etapa de su carrera. (E)