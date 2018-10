Una fiesta vallenata en tres ciudades del Ecuador

Muero por verla, Falso amor, Hay tristeza en mí, No me odies, Escúchame, Te dejo libre, No te he perdido, Alguien como tú, Por amor, son algunos de los éxitos que Luis Mateus y David Rendón ofrecerán en tres conciertos en Ecuador este fin de semana.

Los colombianos llegaron esta semana al país para participar hoy y mañana en espectáculos en los que el vallenato romántico será el único protagonista de estas veladas que se desarrollarán hoy, en el Valle de los Chillos, en Quito (23:00), y mañana, en la Universidad Agraria de Guayaquil (22:00) y en Naranjito (a eso de la 01:00 de este domingo).

Los artistas, Luis Mateus y David Rendón, que iniciaron en Ecuador la gira promocional de su reciente disco Seguimos, prevén hacer una gira por Europa en donde, por ejemplo, han sido invitados del 9 al 22 de octubre al Festival de la Hispanidad, a realizarse en España. También tienen programada una presentación en Lausana, Suiza.

El nuevo disco de estos músicos, que llevan juntos 21 años, contiene once temas musicales, todos de corte romántico acompañados del acordeón de Rendón, quien también coprodujo el álbum. (E)