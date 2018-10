Zhunio quiere conquistar con sus frescos sonidos

Vuelve es el nombre del sencillo con el que el cantante guayaquileño Zhunio se quiere abrir paso en el mercado nacional. “Les traigo mi primer tema promocional que es una mezcla entre el pop y el bit del género urbano. Llevo tres años trabajando en el tema, estábamos un poco nerviosos sobre cómo iba a ser la recepción de la gente y hasta ahora estamos contentos con el resultado”, comenta el artista, cuyo nombre completo es Kléber Zhunio.

El tema, que ya se encuentra en las diversas plataformas digitales, fue compuesto por el guayaquileño y habla sobre una persona que pierde el amor de su vida por muchos errores que cometió “y lo único que le pide es una oportunidad más. Le dice que regrese a su vida, que vuelva para poder hacer las cosas bien”.

Señala que el proceso que se ha manejado en cuanto a la preparación de la canción fue sumamente largo. “No decidíamos en qué género encasillarla. Primero era una balada y por lo que está sonando, por el género que ahora está en auge decidimos trasladarla al pop urbano”, cuenta el artista, quien para sus canciones se nutre tanto de experiencias propias como de sus allegados.

Zhunio, quien a los 6 años descubrió su pasión por la música, comenta que al momento de crear sus temas prefiere la tranquilidad de su habitación. Argumenta que de allí han salido muy buenas ideas, que pronto formarán parte de un disco que espera publicar. Señala que prevé lanzar sencillos periódicamente para que el público se vaya identificando con su música, con su estilo.

El compositor fue parte de la segunda temporada de La voz Ecuador, que transmitió Teleamazonas. Perteneciendo al grupo de la mexicana Paty Cantú llegó hasta la tercera fase del reality. “Fue espectacular la experiencia ahí... Yo pensaba que era de los que la gente menos apoyaba, pero no me equivoqué en ese aspecto porque en redes sociales siempre sentí el apoyo... Más compartí con Américo y Paty, ellos transmitían la calma, se preocupaban de cada detalle y me ayudaban a corregir errores”, dice Zhunio. (E)