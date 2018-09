Propuesta fresca de tres jóvenes en línea de ropa masculina

Un estilo de ropa que represente su forma de vida, sus gustos y las actividades que los apasionan se refleja en Monva, línea de ropa masculina creada por los guayaquileños Miguel Vargas, Diego Vargas y Brian Moncayo, quienes durante un año desarrollaron la idea para crear esta propuesta fresca para los jóvenes.

Camisetas, camisas, shorts, bermudas, pantalones, gorras, licra para surfear son parte de las prendas que diseñan con textiles como el algodón, el polialgodón, gabardina, gabardina stretch, popelinas, nailon, tejido plano y de punto.

“Monva es el nombre que creamos, es una palabra nueva, para dar vida al emprendimiento y aportarle un toque de originalidad y convertirlo en una marca que represente la libertad creativa con una visión moderna inspirada en lo clásico”, explica Miguel.

La marca expresa un estilo de vida inspirado en el arte, música, fotografía, naturaleza y deportes no tradicionales como surf, skate, jiu jitsu, crossfit, velerismo y buceo.

La esencia de Monva viene por la filosofía de cada uno de los emprendedores Be Your Brand Every Day (Sé tú marca todos los días). Ellos buscan poner en práctica todo lo que predican. Esto quiere decir: los deportes, la fotografía e ilustraciones que Diego, Miguel y Brian practican se vuelven parte de su estilo de vida y esto lo expresan en cada uno de sus diseños.

En sus prendas colores como el vino tinto, azul marino, negro y los estampados florales y hawaianos predominan, complementados con tonos como el beis, caqui y neutros.

En diciembre prevén presentar una nueva colección de camisas tipo polo, así como una línea infantil y de mujeres, propuestas que todavía están en desarrollo.

Sus productos están a la venta en las cadenas de Sumbawa, en Guayaquil, Manta, Salinas y Galápagos. Además, se encuentran en algunos puntos de venta de ciudades como Quito, Cuenca, Machala, Quevedo, Atacames. (I)