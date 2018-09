Nuevo avance de 'House of Cards' muestra a una "gánster" Claire Underwood

"Ya no me dirán qué hacer". La frase de Claire Underwood (Robin Wright) resume el cambio que sufrirá la serie House of Cards (Casa de Cartas, en español) para su sexta y última temporada, que se estrenará el próximo 2 de noviembre, y que este jueves mostró un nuevo avance.

A diferencia de los anteriores, cuando se veían cortas escenas -sin diálogos profundos- y que representaban el cambio de presidente en Estados Unidos -algo que ya se sabía desde la temporada anterior- esta vez el avance muestra los lineamientos que tendrá la sexta parte.

Tras la confirmada muerte de Frank Underwood (Kevin Spacey), se ve a una acongojada Claire llorándolo mientras es consolada por otro personaje. Sin embargo, al retirarse éste de la habitación y dejarla sola, su rostro mira a la cámara y cambia: se vuelve frío y calculador.

Y es que la temporada final de la serie mostrará a una Claire que se va haciendo dura con el paso del tiempo. "Mis primeros 100 días como presidenta han sido difíciles", se le escucha decir. En otras escenas, alguien le reclama por los tratos políticos que tenía Frank con varios sectores.

- Tu esposo y yo teníamos un acuerdo

- Francis está muerto

- Hicimos promesas

- Yo no

Así de clara y tajante se muestra la nueva presidenta, a quien llegan a tenerle miedo ("La presidenta me asusta", dice un personaje) y por eso se va concretando un plan para separarla del cargo ("Tenemos que sacar a esta mujer de allí", es la consigna). Y si es necesario -como ha sido la tónica que los propios Underwood usaron- eso será a la fuerza: algo rompe el cristal de la limosina presidencial cuando circula en una caravana.

La otra oposición que enfrentará la mandataria será política. Amenazas de que 'no se saldrá con la suya' son respondidas por ella con frases como: "El mundo está a nuestro favor o no".

¿Hasta qué punto Claire igualará -o superará- a Frank en actuaciones sin escrúpulos? No lo sabemos exactamente pero el personaje del gobernante ruso Viktor Petrov nos da una pista cuando le dice: "Suena como un gánster, señora presidenta".

Claire Underwood (centro) en una escena del avance de la última temporada de 'House of Cards', donde se nota mayor presencia femenina (Netflix)

Con la intención de dejarles en claro a sus rivales que "acabó el reinado del hombre blanco", Claire no solo buscará imponer su estilo sino desterrar la imagen de Frank (como sucedió en la vida real con el actor acusado de abusos sexuales). Por algo le responden con una ovación cuando dice desde un estrado: "Lo que haya dicho Francis en los últimos cinco años, no lo crean". (E)