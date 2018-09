Madrid -

Beto y Enrique, dos de los personajes más emblemáticos del mítico programa infantil 'Plaza Sésamo', eran pareja. Así lo ha confirmado ahora Mark Saltzman, guionista del programa, que en una reciente entrevista asegura que él siempre pensó en los dos personajes como una pareja.

"Cuando escribía Beto y Enrique, cuando pensaba en ellos, eran pareja. No tenía otra forma de concebirlos, de contextualizarlos", señala el guionista en declaraciones a queerty.com en las que recuerda que muchos de sus amigos y conocidos se referían a Arnold Gassman, el montador de cine que fue su pareja muchos años, y a él como Beto y Enrique.

En este sentido, el guionista señala que ya había iniciado su relación con Gassman cuando llegó al equipo de Plaza Sésamo, así que trasladó muchos de los aspectos tanto de su personalidad como de la de su pareja a ambos personajes. "Yo era más como Enrique, el bromista y caótico. Y Arnold, como editor de cine, el ordenado (...) Llevé esa dinámica a los personajes", apunta.

Sin embargo 'Plaza Sésamo' -en sus redes sociales- dijo que los personajes no tienen orientación sexual. "Como siempre hemos dicho, Beto y Enrique son mejores amigos ", aseguró la organización educativa sin fines de lucro que se encuentra detrás de la serie de PBS. "Fueron creados para enseñar a los niños en edad preescolar (...) A pesar de que se identifican como personajes masculinos y poseen muchos rasgos y características humanas siguen siendo títeres y no tienen una orientación sexual".

— Sesame Workshop (@SesameWorkshop) 18 de septiembre de 2018