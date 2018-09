Ecuatoriano Esteban Michelena participa en concurso de Amazon

Quito -

El escritor y periodista ecuatoriano, Esteban Michelena, se encuentra participando en el quinto Premio Literario de Autores Independientes en español convocado por el "gigante" del comercio electrónico Amazon, con la novela de ficción "No more tears".

La novela "No more tears" de Michelena es la historia de un héroe del underground esmeraldeño y se inscribe en la sub categoría Acción y Aventura. El ganador del concurso recibirá 5.000 dólares y un contrato de publicación en formato digital, impreso y de audio. Además, la obra ganadora será traducida al inglés, por lo que estará disponible en todo el mundo a través de Amazon.

Esteban Michelena (Quito, 1963) ha ganado, entre otros, el Premio Nacional de Periodismo Jorge Mantilla Ortega de diario El Comercio en el 2006 ("Animal de graderío"), 2007 ("El no lugar de nuestros héroes") y 2008 ("El MC de las tinieblas").

Su primera novela, Atacames Tonic, llega en el 2002 un thriller tropical donde logra la fusión del gran reportaje con la velocidad y punch de la novela corta. En 2007 realiza una rica investigación sobre señas de identidad quiteña, que sale al mercado bajo el nombre de "Doscientos años de humor quiteño".

Durante tres décadas, Michelena explora la crónica con estructuras, ritmos y recursos de la literatura y el cine. En 2012 publica "Pase al Vacío", una antología de sus crónicas, entrevistas y reportajes sobre el fútbol, artistas populares y cultura afroecuatoriana.

Michelena ha sido ponente en la Fundación Nuevo Periodismo y fue parte de los Nuevos Cronistas de América. Colaborador y editor en los diarios Hoy, Extra, Expreso y El Comercio, y en las revistas Vistazo, Soho, Diners, Nuestro Mundo y Siente. Fue profesor invitado a la cátedra Periodismo de Interpretación en una de las maestrías de la Universidad de las Américas.

La novela "No more tears", con la que está participando en el concurso de Amazon, es su más reciente obra y pone en escena sus territorios literarios: el fútbol y la cultura afro.