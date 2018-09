Netflix apunta su producción al público iberoaméricano sin olvidar el talento local

México -

Netflix tiene puesta la mira en el público iberoamericano, pero también en las producciones de talento local para exportarlas al mundo. Es una tendencia que la empresa espera que siga creciendo en los próximos años con programas que trascienden fronteras.

“Si me hubieran dicho hace dos años o tres que un programa alemán o un programa danés sería uno de los más populares en México no te habría creído, pero ha pasado. Eso es muy emocionante”, dijo en un encuentro reciente con periodistas Erik Barmack, vicepresidente de series originales internacionales de Netflix.

Lo mismo ocurre con los programas producidos en Iberoamérica. En el caso de “Ingobernable”, la serie mexicana de drama político y narcotráfico estelarizada por Kate del Castillo cuya segunda temporada se estrena el viernes, 60% de los espectadores son de fuera de México.

“Los programas están viajando de México al mundo y esperamos ver eso con programas como ‘Diablero’ o ‘La casa de las flores’ o ‘Monarca’, que está siendo producida por Salma Hayek”, señaló Barmack. “El mensaje principal es que la televisión es totalmente global ahora y no depende de Hollywood”.

En los próximos años, Netflix espera hacer cerca de 100 producciones fuera de Estados Unidos, apuntó el ejecutivo. Como parte de estos esfuerzos estableció su primer estudio fuera de Estados Unidos en España, que comenzará a funcionar este mes con la producción de la tercera temporada de “La casa de papel” de Álex Pina, con quien tienen planes para otros proyectos.

“Seguiremos expandiendo nuestras producciones internacionales en comunidades importantes como Sao Paulo, aquí en la Ciudad de México, Mumbai y lo que verá con el tiempo es un aumento de nuestro compromiso con las producciones internacionales como parte de nuestra estrategia mundial”, apuntó.

Entre los planes de la empresa también está hacer más series biográficas como la popular de Luis Miguel, la de José José y la anunciada de Nicky Jam.

Asimismo, mantendrán su colaboración con mujeres en la industria del entretenimiento. Además de “Ingobernable”, “Las chicas del cable” y “La casa de las flores”, series populares con protagonistas femeninas, “Monarca”, la serie producida por Hayek, se estrenará en 2019 con Irene Azuela y Juan Manuel Bernal como protagonistas.

“Sabemos que si tenemos productoras, directoras, escritoras, tendremos una narrativa más diversa y el público quiere eso. No es solo parte de la estrategia internacional, comenzó desde que elegimos un programa como ‘Orange is the New Black’”, señaló Barmack.

Netflix, que este año llegó a 130 millones de suscriptores a nivel mundial, enfrenta la competencia de servicios como Hulu, Amazon Prime, HBO Go y, próximamente, el servicio de streaming de Disney.

“Creemos que es un gran momento para ser un consumidor de televisión. Nunca ha habido tantos programas interesantes de todas partes del mundo a los que la gente puede tener acceso”, dijo Barmack, quien destacó que parte de la estrategia de Netflix está en su presupuesto de 8.000 millones de dólares para contenido.

“Como lo vemos es que tenemos un negocio, no vendemos otros productos y no tenemos publicidad. Tenemos que hacer este producto bien y la gente confía en nosotros para usar ese presupuesto de contenido en programas que les gustan, y si lo hacemos bien estaremos bien”, concluyó. (I)