Polémica serie de She-Ra de Netflix ya tiene fecha de estreno

Madrid -

"¡Por el poder de Grayskull!". La mítica frase ya se resuena en Netflix gracias a la nueva serie de animación de 'She-Ra and the Princesses of Power' que lanza su primer tráiler.

Una serie que, al menos estéticamente, nada tiene que ver con los míticos dibujos ochenteros de Filmation y que, por tanto, ya despierta los recelos de los fans más nostálgicos de las aventuras tanto de la princesa como de su hermano gemelo Adam (He-Man) y sus legendarios Másters del Universo.

El tráiler muestra a la joven princesa Adora quien, guiada por la voz de la Hechicera, deberá enfrentarse a su destino y, provista de la Espada de Protección, convertirse en la guerrera She-Ra, la encargada de devolver la paz a Eternia y luchar contra Hordak y sus temibles secuaces.

Los episodios estarán disponibles desde el 16 de noviembre. (E)