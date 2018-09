Freddie Mercury, recordado con una peculiar coreografía en el aeropuerto donde trabajó antes de ser famoso

Antes de convertirse en una estrella, el célebre cantante Freddie Mercury trabajó en el área de equipaje del aeropuerto Heathrow, en Londres, una de las terminales aéreas más grandes del mundo. Por lo que empleados actuales de esta sección quisieron hacer un homenaje especial al artista, quien habría cumplido 72 años el 5 de septiembre último.

Con chaquetas amarillas fluorescentes, similares a la icónica prenda que usó Mercury en sus presentaciones, un grupo de maleteros bailaron al ritmo de ‘I Want To Break Free’, sorprendiendo a los pasajeros que pasaban por la Terminal 5, la misma en la que trabajó el cantante en 1970. Su look lo acompañaron con bigotes similares a los que lucía el artista.

Quienes participaron en la coreografía trabajaron en esta por varias semanas y fueron dirigidos por Lyndon Lloyd, coreógrafo de programas como ‘X factor’ y ‘Strictly Come Dancing’.

Esta celebración se hizo con el apoyo de la aerolínea British Airways, la cual además invitó a quienes se llaman Freddie, Frederick o Farrokh (nombre original del artista) a disfrutar, con sus acompañantes, de lo que se ofrece en su sala VIP.

“Freddie Mercury es una indiscutible leyenda del rock y ha sido una maravilla planear la celebración de su cumpleaños en el aeropuerto de Heathrow, el lugar en el que alguna vez trabajó”, manifestó Adam Dewey, mánager de equipaje de la aerolínea y quien aparece en el video.

Este homenaje además se realiza un mes antes del lanzamiento de 'Bohemian Rhapsody', una película biográfica británica-estadounidense sobre Mercury y la agrupación Queen en la que era vocalista.

El video sobre la coreografía ha sido subida a las redes y rápidamente se ha vuelto viral. (E)