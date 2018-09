Los Angeles no enjuiciará a Kevin Spacey por acusación de agresión sexual

Los Ángeles -

La oficina del fiscal de distrito de Los Angeles dijo el martes que no enjuiciaría al actor Kevin Spacey por una acusación de agresión sexual en 1992 debido a que la causa prescribió.

El caso, que involucraba a un hombre adulto, fue presentado a los fiscales de Los Ángeles en abril y había sido revisado. La naturaleza y el origen de la acusación no fueron revelados.

Spacey no pudo ser contactado inmediatamente para hacer comentarios.

Spacey quedó envuelto en la polémica en 2017 cuando el actor Anthony Rapp lo acusó de intentar seducirlo en 1986, cuando tenía 14 años. La estrella de Hollywood se disculpó por cualquier conducta inapropiada, pero no ha hecho comentarios desde ese momento y se ha alejado de la vida pública.

La fiscalía de Los Ángeles dijo en agosto que estaba revisando una segunda acusación de agresión sexual contra Spacey, pero se negó a dar detalles. El caso aún está bajo revisión.

Spacey, ganador de un Oscar por "American Beauty", aparece entre decenas de hombres en la industria del entretenimiento y la política que han sido acusados de conducta sexual indebida en los últimos 10 meses, en parte como resultado del movimiento #MeToo.

El año pasado, el actor quedó fuera de la serie de Netflix "House of Cards". Sus escenas en la película "All the Money in the World" fueron borradas y el papel fue interpretado por Christopher Plummer. (I)