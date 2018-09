Bono perdió la voz durante concierto en Berlín

Berlín -

La banda irlandesa U2 canceló un concierto en Berlín la noche del sábado después de que su vocalista Bono perdiera la voz tras interpretar algunas canciones.

El grupo había iniciado el viernes la parte europea de su eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour en el Mercedes-Benz Arena de la capital alemana.

Un video grabado por un seguidor y subido en Twitter mostraba a Bono interrumpiendo la actuación y diciendo a los asistentes con una voz ronca: "Lo siento mucho. Algo ha ocurrido y creo que no podemos continuar. No está bien para ustedes. Estoy seguro que no es un gran problema pero voy a tener que hacer algo".

"Si alguien quiere irse a casa, está bien, tocaremos otro concierto para ustedes en otro momento (....) Paremos, paremos por 10 minutos", agregó.

U2 playing in Berlin, Bono has lost his voice after just a couple of songs - show paused, but likely to be cancelled pic.twitter.com/CdcJE9FIqg

— EFTM : -- + -- + -- (@EFTM) 1 de septiembre de 2018