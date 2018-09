Andrés Rey, más que un doble, un artista

En los escenarios lo conocen como el doble de Luis Miguel. Cuando desconocen que lo está personificando hasta lo confunden con el original. El argentino Andrés Rey comenzó desde los 18 años a imitar al Sol de México, cuando más de un allegado comentaba sobre su parecido, y su carrera se ha centrado en este personaje. El pasado viernes, Rey dio un show en Guayaquil junto al español Izan Llunas. El también cantante de 42 años conversó con este Diario sobre su carrera y su posible participación en la segunda temporada de Netflix sobre Luis Miguel.

¿Cómo es recorrer el mundo siendo el doble oficial de Luis Miguel?

En realidad es todo un placer, para mí es todo un orgullo, yo soy un actor que personifica a Luis Miguel. Al principio me costó un poco más porque no vengo de una familia de artistas. Fui estudiando el personaje, a diferencia de otros actores que pueden ir mutando a diferentes tipos de artistas, yo siempre personifico al mismo. Y que la gente te identifique es muy bueno porque quiere decir que lo estás haciendo bien.

¿Cuando deja de interpretar al artista lo confunden en la calle con él?

Sí, es inevitable, el hecho de que la gente no te identifique porque llevás en la piel el disfraz del personaje.

Cuando lo ha suplantado para evadir a la prensa, ¿cómo es la experiencia?

En realidad Luis Miguel lo que tiene es mucho poder de convocatoria y se ha visto un poco en la serie, que fue un poco minimizado lo que ha pasado en su vida real. Y bueno, Luis Miguel en esos momentos me ha contratado para hacer despiste de prensa y fans. Y a mí me daban órdenes y como buen actor, actúo dentro de lo que me piden.

¿Cuál ha sido la petición más difícil?

Algunas te puedo contar, otras no (ríe), pero la que más ha costado son las entradas y salidas de las pruebas de sonidos, que muchas fanáticas están en la puerta y quieren una foto y entran con los carros cerrados y solo pasan saludando y dicen: ahí está Luis Miguel y hay miles de chicas y vos entraste al hotel, saliste al hotel de la prueba de sonido y hubo otras también en recitales.

¿Alguna expareja de Luis Miguel lo ha confundido?

Tú sabes bien que yo de mi vida privada esas cosas no hablo (en esta pregunta regresa a su personaje y responde como Luis Miguel).

¿Lo han contactado para la segunda temporada de la serie sobre él de Netflix?

Eso lo están hablando todos mis representantes (...). Cuando estaba en México hice un casting para Netflix, y gustó mucho. Me hicieron muchas pruebas, según ellos lo que tenían era un acuerdo con Luis Miguel económico, que es lo que tiene que arreglar la compañía con el artista para sacar la segunda serie.

¿Qué le parecieron los protagonistas?

Los tres muy bien. Izan divino total, al de en medio no lo conozco. Boneta lo personificó muy bien pero no es parecido, lo ves y está personificado, con extensiones, separaciones de los dientes, lo actuó muy bien y se metió en la piel de Luis Miguel para esos años.

Cuando deja de trabajar en los escenarios, ¿a qué se dedica Andrés?

A descansar.

¿Ha estado frente a frente con Luis Miguel? ¿Qué le ha dicho?

Luis Miguel habla muy poco, y se hace entender con las miradas y solamente trabaja con él, el que lo entiende; yo estuve 10 años con él. (E)