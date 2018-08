Netflix: Las novedades en series y películas que llegan en septiembre

Netflix en septiembre agrega nuevo contenido a su plataforma. Entre los estrenos más destacados están las nuevas temporadas populares series como Las chicas del cable, Atipycal y Iron Fist. También este mes llega la miniserie Maniac, protagonizada por la galardonada Emma Stone.

Películas

01 de septiembre

La maldición de Thelma: Una devota estudiante universitaria se esfuerza por comprender la conexión entre sus sentimientos por una compañera de clase y sus poderes aparentemente sobrenaturales.

Ant-Man: el Hombre Hormiga: Un ladrón roba un traje mágico, que puede reducirlo al tamaño de un insecto y darle una fuerza sobrehumana. Pero hay otra persona que usa esa tecnología como arma.

Intensamente: Cuando la familia de la joven Riley atraviesa el país, su Alegría interior acorrala a sus otros sentimientos para ayudarla a sobrellevar una nueva vida y a crecer.

7 de septiembre

Sierra Burgess es una loser: Un mensaje enviado por error desata un romance virtual entre una chica lista pero no muy popular y un adorable atleta, que cree que del otro lado hay una bella porrista.

Robot 7723: La solitaria Mai despierta sin querer a un robot ultrasecreto, y nace entre ambos un vínculo inesperado. Juntos se enfrentarán a los matones e impedirán un malvado plan.

9 de septiembre

Jason Bourne: Este antiguo espía perseguido por el Gobierno vuelve para enfrentarse a una trama cibernética y resolver el misterio que rodea la muerte de su padre.

12 horas para sobrevivir: El año de la elección: La candidata a la presidencia de Estado Unidos propone eliminar La Purga como parte de su campaña, razón por la que su vida correrá peligro, ya que muchos están en contra de eliminar esta noche de violencia.

28 de septiembre

Hold the dark: Un naturalista viaja a un remoto pueblo de Alaska para buscar a los lobos que mataron a un niño local y pronto se ve atrapado en un misterio estremecedor.

30 de septiembre

Hotel Transylvania 2: Después de que Mavis se casa con Jonathan y llega el bebé Dennis, Drácula busca pruebas de que su nieto es un vampiro y necesita permanecer en Transilvania.

Series

1 de septiembre

La catedral del mar

Grey´s Anatomy (Temporada 14)

Ghotam (Temporada 4)

How to get away with murder (Temporada 4)

Inhumans

3 de septiembre

Ash vs. Evil Dead (Temporada 2)

7 de septiembre

Iron Fist (Temporada 2)

Las chicas del cable (Temporada 3)

Atypical (Temporada 2)

10 de septiembre

Supergirl (Temporada 3)

11 de septiembre

DC´s legends of tomorrow (Temporada 3)

14 de septiembre

Bojack the horseman (Temporada 3)

Ingobernable (Temporada 2)

The world´s most extraordinary homes (Temporada 2)

American vandal (Temporada 2)

Bleach

Príncipe de los dragones

21 de septiembre

Maniac

25 de septiembre

Once upon a time (Temporada 7)

Scandal (Temporada 7)

Runaways (Temporada 1)

28 de septiembre

Chef´s table (Volume 5) (E)