Una carrera llena de música llega a Guayaquil

Este 8 de septiembre regresa la primera carrera nocturna de Guayaquil en su séptima edición con grandes sorpresas para sus asistentes, quienes de seguro estarán listos para disfrutar de una noche llena de deporte y diversión con música en vivo y buena compañía.

Este 2018 Radio City cumplió 15 años al aire, motivo suficiente para celebrarlo a lo grande con todos sus radioescuchas. Además de transmisiones especiales, premios y programación para festejar, la reconocida emisora vuelve un año más a promover su carrera, esta vez bajo el nombre “Hits are still running”, promoviendo la pasión por el deporte y la música en un mismo evento.

Este acontecimiento, organizado por segundo año consecutivo por DM3, contará con novedades en relación al año pasado: existirán dos rutas disponibles, una de tres kilómetros de categoría general, y otra de seis kilómetros. Para el registro de esta última, las personas deberán inscribirse en la segmento perteneciente a su edad: Party Rockers, de 16 a 29 años; All Time Rockers, de 30 a 39 años; Rock Stars, de 40 a 49 años; Forever Young, de 50 a 59 años; y una nueva categoría, Oldies but Goodies, de 60 años en adelante.

Hits are still running está programado para comenzar con el calentamiento de los corredores a las 20:30 (8:30pm) en las instalaciones de la Universidad Católica de Guayaquil, sede por segundo año consecutivo de Rock and Run. Esto proporcionará parqueo gratuito para los deportistas y sus acompañantes, quienes iniciarán una ruta desde la institución a través de todo el casco comercial del centro norte de la ciudad. El evento contará con la animación de los locutores de todos los programas de Radio City, quienes proporcionarán un ambiente lleno de energía a todos los asistentes. Cada kilómetro contará con puntos de hidratación para cada deportista. Una vez que todos hayan cruzado la meta, se realizará un concierto auspiciado por Claro Música, y después la respectiva premiación de los primeros puestos.

Además, se les otorgará a cada inscrito un kit de corredor y la camiseta respectiva dos días antes del evento en la agencia Policentro de Diario EL UNIVERSO. Dentro del kit se encuentra un chip Chronotrack, el cual, al llevarlo durante toda la carrera; la persona recibirá un mensaje al cruzar la meta que le indicará cuál fue su tiempo.

Aquellos que se animen a participar en esta carrera deberán inscribirse en la página web: http://www.radiocity.com.ec/rockandrun/ El valor de la entrada es de $ 20, y $ 15 para socios de El Club El Universo. Sin embargo, deben estar atentos a los “días locos”, donde la tarifa regular será de $ 15 y $ 10 respectivamente. (P)